A buen entendedor, pocas palabras. Titular en el último partido de México contra Honduras por las Eliminatorias a Qatar 2022, Raúl Jiménez fue foco de varios diarios en el mundo debido a su falta de gol con el ‘Tri’ en esta nueva fecha del octagonal final de la Concacaf, donde sí ha podido marcar su compañero de equipo y jugador del Monterrey, el argentino Rogelio Funes Mori.

Autor del segundo tanto con el que el ‘Tri’ prácticamente liquidó el encuentro frente a los ‘Catrachos’, el ‘Mellizo’ volvió a demostrar con hechos el por qué de su convocatoria al elenco que hoy dirige Gerardo Martino. Naturalizado mexicano a pedido del ‘Tata’, Funes Mori dejó claro que tiene todo para ser el ‘9′ titular del equipo, motivando así al debate en redes y la prensa.

Para muchos hinchas de la selección, Jiménez es indiscutible en el once de Martino ya que su trayectoria y goles con el ‘Tri’ lo avalan. No obstante, otros reconocen que el ‘Lobo’ no se encuentra en su mejor momento, por lo que prefieren ver a Funes Mori como titular en estas Eliminatorias, teniendo en cuenta su rodaje en la Liga MX y que además es el máximo goleador histórico de ‘Rayados’.

Sin embargo, lejos de meterle más leña al fuego, Raúl Jiménez salió al frente en sus redes sociales para ponerle a este debate y zanjar de una vez por todas la ‘rivalidad’ que muchos seguidores y medios han empezado a crear con el ‘Mellizo’ como otro de los protagonistas. De forma clara y directa, el ‘Lobo’ dejó por sentado su buenísima relación con Rogelio, a quien felicitó por su gol a Honduras.

Raúl Jiménez y su mensaje a Rogelio Funes Mori en redes sociales (Foto: Instagram/@raulalonsojimenez9).

‘’Buena melli’’, se lee en una de las historias del delantero del Wolverhampton, en la que también se puede apreciar una fotografía de ambos al momento del cambio. Como bien se recordará, Jiménez fue reemplazado a los 67′ del tiempo complementario por Funes Mori, que en apenas 10 minutos en cancha marcó el 2-0 parcial tras una serie de rebotes en el área rival.

Casi de inmediato, el jugador de los ‘Rayados’ de Monterrey respondió al mensaje del ‘Lobo’ con otra historia en la que dejó clara la buena relación entre ambos. “Vamos hermano, me cantaste el gol, seguimos unidos”, escribió el ‘Mellizo’, revelando una conversación previa con Jiménez, quien le había dicho que anotaría contra Honduras por las Eliminatorias.

Sin duda, es evidente que tanto Jiménez como Funes Mori han hecho oídos sordos a los rumores de la prensa y, por el contrario a lo que muchos creerían, han fortalecido su relación para bien del ‘Tri’ y de sus aspiraciones a clasificar al próximo Mundial de Qatar, para lo cual primero deberán vencer a El Salvador en la sexta jornada de las Eliminatorias.





