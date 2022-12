Siguen pasando los días y todavía se buscan explicaciones de la terrible participación de la selección de México en el Mundial Qatar 2022. Para muchas figuras del fútbol, la selección mexicana dio un paso atrás en su intervención en las Copas del Mundo. El más reciente en valorar lo que pasó fue Ricardo Osorio, mundialista con el ‘Tri’ en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Por supuesto, el exfutbolista también fue muy crítico con el DT argentino Gerardo Martino.

Osorio fue contundente respecto al proceso del ‘Tata’ Martino durante su participación en el programa los Maestros en la Jugada, de TUDN. “He seguido varios procesos y creo que este es el más lamentable todos, pero yo creo que tenemos que llegar a este momento para poder tocar fondo, tocar fondo para sacar más provecho de todo”, comentó.

Para el exseleccionado nacional, México no tuvo un buen planteamiento en los tres partidos del Mundial Qatar 2022 y aseguró que todo fue por decisión de Gerardo Martino. Además de cuestionar las ideas del ‘Tata’, Osorio destacó que la selección mexicana ha bajado el nivel de cara a las Copas del Mundo.

“Creo que hoy había jugadores, pero también no un centro delantero, no hubo 9 querían jugar, no puedes poner a Chucky Lozano de espaldas, lo matas de espaldas a un jugador que es rápido, que es de los pocos jugadores que tenemos en México que son rápidos, que son habilidosos, no lo puedes meter así los matas, los exhibes. México no se merece estar donde está. Siempre jugábamos el cuarto partido”, dijo.

Osorio también habló del cupo extranjero

El exjugador de 42 años señaló que una de las situaciones que ha detenido el crecimiento del fútbol local es la cantidad de futbolistas extranjeros en la Liga MX. “Los extranjeros, no tienen la culpa ellos, tenemos la culpa por tener tantos extranjeros jugando en la liga mexicana, creo que cinco es más que suficiente, no ocupamos más”, comentó.

Finalmente, recordó su etapa en Monterrey cuando Rayados contaba con cinco extranjeros de calidad, encabezados por el chileno Humberto Andrés Suazo, en un equipo que marcó una época gloriosa para el club.

