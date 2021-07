No hay más vuelta que darle. Cuestionado en múltiples oportunidades acerca de quién sería el dueño del arco durante la Copa Oro 2021, Gerardo Martino finalmente acabó con el misterio, y reveló el nombre del portero con el que México debutará en el torneo de la Concacaf. Y es que con Guillermo Ochoa enfocado en los Juegos Olímpicos, será Alfredo Talavera quien herede la ‘1′ del ‘Tri’.

“El portero titular será Talavera”, fueron las palabras del ‘Tata’ en su más reciente conferencia de prensa, confirmando así lo que era ya un secreto a voces. A sus 38 años, el guardameta de los Pumas encara un nuevo torneo continental con México, selección que parte como favorita para levantar el título, sobretodo ahora que se conocieron las listas de convocados de sus rivales.

Sobre esto, Gerardo Martino dejó claro que el ‘Tri’ siempre tendrá la responsabilidad de ganar cualquier torneo en el que participe. Como bien se recordará, Estados Unidos, otro de los candidatos a pelear la Copa Oro, dejó afuera del torneo a grandes referentes de su país como Christian Pulisic y Weston McKennie, algo a lo que el ‘Tata’ le restó importancia.

“Lo primero que se me ocurre es que en el 2019, Estados unidos estaba completo, nosotros no y la obligación la teníamos de la misma manera. La obligación la ha puesto el mundo del futbol y está sobre las espaldas de México desde siempre. Lo que haga o no Estados Unidos no es motivo de opinión de mi parte’’, explicó el entrenador argentino.

Asimismo, Martino enfatizó en que México tuvo ‘‘que armar dos selecciones para la Copa Oro y los Juegos Olímpicos’’, mientras que ‘‘Estados Unidos solamente tuvo que hacer una”, sentenció. Antes de disputar la Copa Oro, el ‘Tri’ pactó un par de partidos amistosos ante Panamá y Nigeria, luego de los cuales la selección iniciará la defensa de su título el próximo 10 de julio, cuando enfrente a uno de los ganadores de las rondas preliminares.





