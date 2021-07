Mea culpa. El argentino Jorge Theiler, quien dirigió a México en sustitución del entrenador Gerardo Martino, reconoció que su equipo no venció a Trinidad y Tobago en la Copa Oro debido a que fueron poco eficientes de cara al gol. El técnico auxiliar tomó la batuta del ‘Tri’ en el banquillo debido a que el ‘Tata’ se encontraba suspendido por una expulsión en el último torneo de la Concacaf.

“México buscó por todos lados, pero tuvimos ineficacia; la pelota no pudo entrar, aunque hubo un solo protagonista”, dijo Theiler. En el inicio de la Copa Oro, los mexicanos tuvieron el balón todo el tiempo ante un elenco trinitario echado atrás, con destacada actuación del guardameta Marvin Phillip, gracias al cual el duelo concluyó sin anotaciones.

En esta misma línea, Theiler reconoció que la lesión de Hirving Lozano significó un ‘shock’ para los jugadores de México, aunque desestimó que esto haya sido el causante de la falta de contundencia. “Fue un momento de desesperación, lo vimos tirado en el césped y no se veía que tenía. Pensamos que había afectado la salud del ‘Chucky’ y estábamos preocupados’’, agregó.

Por otro lado, el guardameta de la selección mexicana, Alfredo Talavera, aceptó que el empate ante los trinitarios fue un mal resultado, pero el torneo apenas empieza y que el ‘Tri’ tiene todo para recuperar el buen paso: “Íbamos por los tres puntos, pero tenemos que estar tranquilos; esto va empezando, hay que sumar de tres en el próximo partido”, expresó.

México, que defiende el título de la Copa Oro, enfrentará el próximo miércoles a Guatemala en su segundo encuentro en un duelo en el que habrá expectativas por la posibilidad de que Lozano, una de sus principales figuras, no pueda participar. Sobre esto, Theiler dijo que ahora no piensan en eso. “Hoy pensamos en el ‘Chucky’ persona, en su salud, no en el ‘Chucky’ futbolista”, concluyó.





