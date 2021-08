Cuauhtémoc Blanco nunca dejará de hacer noticia. Esta vez, el exfutbolista mexicano es dueño de las portadas por haber acusado a Oswaldo Sánchez y otros jugadores de la selección azteca del 2006 de haber influenciado en su no convocatoria para el Mundial de Alemania. Como era de esperarse, el otrora portero de América y Chivas no tardó en responderle al gobernador de Morelos. Según Sánchez, ni él ni nadie del vestuario del ‘Tri’ fue culpable de su ausencia. La responsabilidad cayó en el exentrenador Ricardo La Volpe.

En entrevista con el Escorpión Dorado, el popular ‘San Oswaldo’ explicó que el argentino decidió no llevar a Cuauhtémoc Blanco al Mundial de Alemania debido a la mala relación que existía entre ambos. Además, el ‘Cuauh’ no había sido protagonista del camino clasificatorio a la Copa del Mundo.

“Cuauhtémoc dijo ‘es que no me quisieron llevar ellos’. A ver, Cuauhtémoc, no eches mentiras, el que no te quiso llevar fue La Volpe, papá. Tú te llevabas más con él. Siempre discutías”, afirmó Oswaldo Sánchez, que a su vez descartó la injerencia de Pavel Pardo, Rafa Márquez y Jared Borgetti en la decisión del ‘Bigotón’.

“Cuauhtémoc no estaba bien con Ricardo. No había estado en el proceso. La selección calificó caminando en ese Mundial. Entonces Ricardo, yo creo, sacó sus conclusiones y dijo ‘para qué quiero a Cuauhtémoc si el equipo está bien’, pero no es una decisión nuestra. Si me hubieran preguntado a mí a quién llevar, pues me llevo a mi hermano, también jugaba futbol”, agregó el mundialista.

El exportero nacido en Jalisco reveló que a poco de la difusión de la nómina definitiva para el Mundial 2006, varios jugadores del vestuario abogaron por la inclusión de Cuauhtémoc Blanco. No obstante, La Volpe se inclinó por la convocatoria de Antonio Naelson ‘Sinha’, quien disputó toda la ronda de clasificación.





