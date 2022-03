Canadá visitará a Costa Rica y, de ganar, obtendrá su cupo para la máxima cita del fútbol. Panamá buscará mantenerse en el repechaje. México y Estados Unidos protagonizan el duelo más importante de la fecha por las Eliminatorias Concacaf. Los dirigidos por Gerardo Martino buscan una victoria que los acerque a Qatar 2022 aunque los americanos poseen igualdad de puntaje que los azteca.

Canadá, líder invicto de las Eliminatorias de la Concacaf, tiene 25 puntos y una victoria lo colocaría en el Mundial Qatar 2022 y participaría en la máxima cita del fútbol luego de 40 años. El equipo de la hoja de maple cumple una gran campaña y nadie ha podido derrotarlo.

Por otro lado, México y Estados Unidos buscan desempatar en puntaje y quieren dar un paso más hacia el sueño mundialista. Una derrota de Panamá colocará en la cita al ganador de este choque que se disputa en el Estadio Azteca con la presencia de los aficionados.

A la Copa del Mundo clasifican los tres primeros lugares del octagonal final, mientras que el cuarto tendrá que disputar un repechaje intercontinental ante el ganador de la eliminatoria de Oceanía.

El Panamá vs. Honduras será uno de los duelos más atractivos de la jornada de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. El mundialista en Rusia 2018 y capitán de la selección de Panamá, Aníbal Godoy, dijo el reciente lunes que en el grupo no hay presión sino ansias de salir a jugar el jueves próximo ante Honduras, en el arranque de la última ventana del octogonal final.

“Presión no hay, ansias y ganas sí hay. Desde el principio del octogonal hemos venido jugando así, no hay nada distinto, solo que son las últimas tres fechas. Muchos no nos daban en este momento de llegar a esta instancia de pelear por un cupo directo al Mundial”, indicó Godoy previo al arranque de los entrenamientos.

En el primer duelo de la fecha, los dos equipos están casi eliminados, se enfrentarán Jamaica vs. El Salvador. Las acciones se desarrollarán en el Independence Park de Kingston y el árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz será el encargado de impartir justicia. Actualmente, El Salvador está en la sexta casilla, sumando nueve puntos; en tanto que Jamaica se encuentra en la séptima posición, con siete unidades.

Eliminatorias Concacaf: partidos de la fecha 12

FECHA HORA LOCAL VS. VISITANTE 24/03 17:05 (México) - 18:05 (Perú) Jamaica VS. El Salvador 24/03 19:05 (México) - 20:05 (Perú) Panamá VS. Honduras 24/03 20:00 (México) - 21:00 (Perú) México VS. Estados Unidos 24/03 20:05 (México) - 21:05 (Perú) Costa Rica VS. Canadá

Tabla de posiciones de las Eliminatorias a Qatar

# EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Canadá 11 7 4 0 19 5 14 25 2 Estados Unidos 11 6 3 2 16 7 9 21 3 México 11 6 3 2 14 8 6 21 4 Panamá 11 5 2 4 14 13 1 17 5 Costa Rica 11 4 4 3 8 7 1 16 6 El Salvador 11 2 3 6 6 13 -7 9 7 Jamaica 11 1 4 6 9 16 -7 7 8 Honduras 11 0 3 8 5 22 -17 3





