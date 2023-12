¡Nuevo amistoso desde los Estados Unidos! México vs. Colombia EN VIVO y EN DIRECTO se verán las caras este sábado 16 de diciembre desde el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de la ciudad de Los Angeles en California. Cabe destacar que esta no es una fecha FIFA internacional, por lo que ambas selecciones no podrán contar con sus principales estrellas y jugarán con hombres de sus respectivas ligas locales y solo de los equipos que actualmente no vienen disputando las finales, tanto de Liga BetPlay como de Liga MX.

Cabe destacar que la selección colombiana viene de vencer por 1-0 el pasado domingo 10 de diciembre a la selección de Venezuela. Eso sí, Colombia no cuenta con sus principales figuras y tiene jugadores de su liga local que ya finalizaron la Liga BetPlay, mientras que aquella selección venezolana jugó con un combinado Sub-23 como preparación para el Preolímpico del 2024.

Por su parte, la selección mexicana no ha jugado amistosos previo a este partido y también lo hará con hombres del torneo local. Aquí te contamos todo sobre la previa del México vs. Colombia.

La previa del México vs. Colombia en Los Angeles

México enfrentará a Colombia el sábado en Los Ángeles, en la reaparición del equipo luego de eliminar de manera dramática a Honduras en los cuartos de finales de la Liga de las Naciones.

Aunque no jugará con futbolistas involucrados en ligas europeas ni con figuras importantes como las de América y Tigres, Lozano confía en que México cierre de la mejor manera un año de altibajos para el tri, que empezó mal, pero ganó la Copa Oro y se clasificó a la fase de los cuatro mejores de la Liga de Naciones.

La victoria es el objetivo principal, pero para el seleccionador el partido será importante para ver a nuevas figuras rumbo a la Copa América del próximo año y la Liga de Naciones en la que enfrentará en marzo a Panamá en la fase de los cuatro mejores.

¿A qué hora juegan México vs. Colombia el amistoso?

La selección de México vs. Colombia juegan este sábado 16 de diciembre desde las 18:00 horas del Centro de México o 19:00 horas en todo Colombia . Mantente atento a la programación local para que veas el minuto a minuto de este partido desde Los Angeles.

¿En qué canal ver México vs. Colombia el amistoso?

El juego de México vs. Colombia va con transmisión de Canal 5 de Televisa y TV Azteca 7 en México, mientras que en Colombia podrá ser visto a través de GOL Caracol y Canal RCN . Estos son los únicos canales de TV que van a pasar el juego amistoso desde Los Angeles en California.

México vs. Colombia: probable alineación mexicana

México: A. Rodríguez; R. Chávez, A. Peña, J. Orozco, O. Campos; E. Lira, J. Cortizo, D. Villalpando; G. Martínez, C. Huerta y E. López.

Convocados de México para el amistoso ante Colombia

Porteros : Julio González (Pumas UNAM) y Antonio Rodríguez (Tijuana).

: Julio González (Pumas UNAM) y Antonio Rodríguez (Tijuana). Defensas : Alexis Peña (Necaxa), Brian García (Toluca), Jesús Orozco (Guadalajara), Luis Olivas (Mazatlán), Omar Campos (Santos Laguna), Rafael Fernández (Tijuana), Ricardo Chávez (San Luis) y Rodrigo Huescas (Cruz Azul).

: Alexis Peña (Necaxa), Brian García (Toluca), Jesús Orozco (Guadalajara), Luis Olivas (Mazatlán), Omar Campos (Santos Laguna), Rafael Fernández (Tijuana), Ricardo Chávez (San Luis) y Rodrigo Huescas (Cruz Azul). Centrocampistas : Alfonso González (Monterrey), Andrés Montaño (Mazatlán), Erik Lira (Cruz Azul), Dieter Villalpando (San Luis), Jordi Cortizo (Monterrey), Juan Domínguez (Toluca), Omar Govea (Monterrey), Rodrigo López (Pumas UNAM)

: Alfonso González (Monterrey), Andrés Montaño (Mazatlán), Erik Lira (Cruz Azul), Dieter Villalpando (San Luis), Jordi Cortizo (Monterrey), Juan Domínguez (Toluca), Omar Govea (Monterrey), Rodrigo López (Pumas UNAM) Delanteros: Bryan González (Pachuca), César Huerta (Pumas UNAM), Édgar López (Toluca) y Guillermo Martínez (Puebla).

