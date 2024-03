¡Partido de pronóstico reservado! México vs. Panamá EN VIVO chocan este jueves 21 de marzo desde las 20:15 horas CDMX en lo que será la semifinal de la Final Four de Concacaf Nations League 2024. La selección mexicana, al mando de Jaime Lozano, quieren obtener un nuevo título en la confederación, aunque esta vez no llegan como los grandes favoritos (lugar que lo ocupa Estados Unidos por actualidad). Por su parte, Panamá tiene la espina clavada aún de las derrotas en la Nations League previa y la Copa de Oro, por lo que buscarán el triunfo que los ponga en la gran final de este certamen. Mira aquí la transmisión minuto a minuto.

Mira la transmisión del partido de México vs. Panamá este jueves 21 de marzo desde las 20:15 horas Centro de México o a partir de las 21:15 horas de Panamá. Este es el horario del último juego de las semifinales de la Concacaf Nations League, pues el mismo día pero a primera hora (6:00 p.m. Panamá) jugarán Jamaica vs. USA.

El partido de México vs. Panamá podrás verlo en TV abierta a través de TV Azteca o Canal 5 Televisa en México, mientras que en Panamá será por RPCTV o TVMax. Sigue aquí en Depor la transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del juego de la semifinal de Concacaf Nations League, donde se definirá a un nuevo campeón en la Fina Four.

La selección de México ha enfrentado a Panamá en un total de 25 ocasiones: México ha ganado 18 partidos, han empatado en 6 ocasiones y apenas 2 derrotas en todo el historial de juegos oficiales. Destacar que en la Nations League y en la Copa Oro del año 2023, se enfrentaron y ambos partidos fueron victorias por la mínima diferencia para el ‘Tri’.

México: G. Ochoa; J. Sánchez, C. Montes, J. Vásquez, J. Gallardo; E. Álvarez, L. Chávez, C. Rodríguez; C. Antuna, H. Lozano y S. Giménez.

G. Ochoa; J. Sánchez, C. Montes, J. Vásquez, J. Gallardo; E. Álvarez, L. Chávez, C. Rodríguez; C. Antuna, H. Lozano y S. Giménez. Panamá: O. Mosquera; F. Escobar, J. Córdoba, A. Andrade, M. Murillo; C. Martínez, A. Carrasquilla, E. Bárcenas; J. Fajardo, I. Díaz y J. Rodríguez.

Pero en el mes de marzo no solo se vivirá el Play-In de la Liga de Naciones Concacaf, sino también las semifinales del campeonato. Panamá chocará ante México en lo que promete ser una verdadera prueba de fuego para el cuadro azteca. Los panameños vienen de golear por 6-1 en el global a Costa Rica y quieren la revancha de lo ocurrido en la Copa Oro, donde justamente perdieron contra México en la gran final.

La otra semifinal también será apasionante. Estados Unidos, quizás la mejor selección hoy en día de la Concacaf, chocará ante la gran sorpresa del campeonato, Jamaica, que se tumbó al favorito Canadá y lo mandó al repechaje.

