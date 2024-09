Epic Games Store tiene sorpresas para el cierre de septiembre. Ahora mismo puedes descargar dos videojuegos y se aproxima uno más dentro de un par de días. No te quedes sin diversión este fin de semana porque te cuento de qué trata cada uno y qué hace falta para instalarlo en tu computadora.

El primer juego de la lista es TOMEN en el que haces de un fotógrafo curioso que emprende un viaje a través de paisajes pintorescos. Tu objetivo es descubrir los secretos del misterioso TOEM utilizando tu cámara como herramienta principal.

Título gratuito hasta el 26 de septiembre

Ten en cuenta que TOEM ha sido muy bien recibida por la crítica especializada. Su estilo artístico único, su atmósfera relajante y su propuesta de juego original han cautivado a muchos jugadores y periodistas. Tienes hasta el 26 de septiembre para hacer la descarga del videojuego.

Requisitos mínimos

SO: Windows 7

CPU: Intel o AMD Dual Core a 2 GHz

Memoria: 4GB RAM

GPU: OpenGL 3.2+ o Vulkan-capable, Nvidia y AMD GPUs.

El segundo juego gratis de Epic Games Store es The Last Stand: Aftermath. De los mismos creadores de The Last Stand: Unión City, el juego es de aventura y acción que consiste en la exploración de mazmorras. La trama se desarrolla en un mundo infectado por el virus zombi donde tendrás que exponerte a todo tipo de amenazas para dar esperanza a la colonia de sobrevivientes.

Título gratuito hasta el 26 de septiembre

El título desarrollado por Con Artist Games ha recibido excelentes críticas por parte de la comunidad y la prensa especializada. La gente de OpenCritic así lo garantiza. Podrás descargar el juego hasta el 26 de septiembre.

Requisitos mínimos

OS: Windows 10

CPU: Intel i5-10400F

GPU: Radeon RX 570

Memoria: 8GB

Almacenamiento: 5GB

El tercer juego aún no está disponible en la tienda pero llegará en cuestión de días. Se trata de The Spirit and the Mouse, un juego en el que haces de una ratoncita llamada Lila y tendrás que explorar la aldea francesa de Sainte-et-Claire. Harás aliados y mejorarás la vida de los ciudadanos como una heroína de la que nadie se entera. El juego recién estará disponible desde el 26 de septiembre hasta el 3 de octubre.

Podrás descargarlo a partir del 26 de septiembre

Requisitos mínimos

SO: Windows 10

CPU: Intel Core i7-8550U (4 * 1800), o AMD A8-3850 (4 * 2900), o equivalente

Memoria: 4GB

GPU: Intel HD Graphics 620, o Radeon R7 250 (2048 VRAM), o equivalente

Almacenamiento: 1GB

Cómo descargar juegos en Epic Games Store

Aquí compartimos una simple guía de instalación para que descargues los juegos antes mencionados.

Lo primero que deberás hacer es visitar la página oficial de Epic Games Store y descarga el instalador.

Una vez descargado, ejecuta el archivo y sigue las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Ahora abre el iniciador de Epic Games y crea una cuenta gratuita proporcionando tu correo electrónico y una contraseña.

En la página principal del iniciador, encontrarás una barra de búsqueda. Allí escribe el nombre del juego que deseas descargar y presiona Enter.

De los resultados, selecciona el juego correcto y haz clic en él. Si quieres descargar los juegos que mencionamos en el artículo, puedes hacer clic en este enlace .

. Como se trata de un juego gratuito, simplemente haz clic en el botón para obtenerlo. Si fuese de pago, tendrías que realizar la compra con alguna tarjeta bancaria.

Una vez que hayas adquirido el juego, aparecerá en tu biblioteca. Haz clic en el botón “Instalar” para iniciar la descarga.

Una vez acabado el proceso, podrás hacer clic en el botón “Iniciar” para jugar.

