En la nueva tanda de aplicaciones de pago gratis en Android y iOS, encontré un programa que merece una oportunidad porque puedes ahorrar dinero y gestionar los gastos para que seas eficiente con lo que ganas mensualmente. No siempre hace falta ganar más dinero trabajando; puedes salir en positivo siendo disciplinado con lo que ya tienes.

La aplicación “How Much Can I Spend?”, cuyo precio es de 2.99 dólares, está disponible gratis para los dispositivos con el sistema operativo de Google. El software está diseñado para ayudarte a gestionar tu dinero sin la necesidad de registrar cada gasto en una categoría específica.

Probé el programa y lo recomiendo porque es especialmente útil si te encuentras sin suficiente dinero hasta el próximo día de pago, si quieres saber si puedes permitirte una compra y cómo afectará a tus gastos familiares, o si estás intentando ahorrar dinero para algún propósito específico.

El funcionamiento de la aplicación es sencillo. Solo necesitas especificar cuánto dinero tienes y cuándo recibirás tu próximo salario. El sistema divide tu dinero por el número de días restantes antes del día de pago, resultando en un límite de gasto diario actualizado continuamente. Con cada disminución de saldo, este límite se recalcula para reflejar la proximidad del día de pago. Si el límite disminuye durante varios días consecutivos, esto indica que estás viviendo por encima de tus posibilidades. Además, puedes designar una parte de tu dinero como “Ahorros”, que se contarán por separado y no afectarán el cálculo del límite de gasto diario.

Algo que no me agradó es que la aplicación opera con una sola moneda, por lo que deberás convertirla según la tasa de tu país.

También es importante destacar que “How Much Can I Spend?” no lee tus SMS ni te espía de ninguna manera, considerando únicamente los fondos que tú declares. Y como beneficio adicional, no presenta anuncios.

Descarga “How Much Can I Spend?” en Android desde este enlace

Aplicaciones de pago gratis para Android y iOS

¿Interesado en más ofertas de parecidas? Te dejamos una lista de las aplicaciones de pago que están gratis por tiempo limitado. Puedes archivarlas en tu cuenta y así usarlas cuando sea el momento incluso después de culminada la promoción.

Descargas en Google Play

AirMirror TV Cast Airplay ( US$4,99 ): usa esta aplicación para transmitir videos y otros contenidos a tu televisor desde tu teléfono Android.

( ): usa esta aplicación para transmitir videos y otros contenidos a tu televisor desde tu teléfono Android. Sav PDF Viewer Pro ( US$2,49 ): aquí hay una aplicación de visualización de PDF alternativa en caso de que estés cansado de la que estás usando.

Descargas en iOS

Filterious Photo Filters ( US$2,99 ): usa esta aplicación para crear fotos realmente geniales con su lista de filtros.

( ): usa esta aplicación para crear fotos realmente geniales con su lista de filtros. ChaReader ( US$1.99 ): usa esta aplicación de texto a voz y hazte la vida mucho más fácil.

( ): usa esta aplicación de texto a voz y hazte la vida mucho más fácil. Remote Keyboard ( US$0,99 ): utiliza el navegador de tu escritorio como teclado para escribir en tu teléfono inteligente. Esto sin duda lo hará más productivo.

( ): utiliza el navegador de tu escritorio como teclado para escribir en tu teléfono inteligente. Esto sin duda lo hará más productivo. ChirpOMatic ( US$4.99 ): si te encanta observar aves, esta aplicación te ayudará a identificar las diferentes razas según sus cantos.

( ): si te encanta observar aves, esta aplicación te ayudará a identificar las diferentes razas según sus cantos. Resume Designer 3 ( US$3,99 ): puedes usar tu iPhone para crear currículums impresionantes dondequiera que estés.