El sistema operativo iOS 18 está disponible en los teléfonos más actuales de Apple. Probablemente quieras hacer la actualización pero sin perder horas en la descarga del programa. Por suerte, hay algunos trucos que puedes hacer para que tardes unos pocos minutos y asegurarte de que no haya interrupción durante el proceso.

Apple anunció el lanzamiento de iOS 18 hace una semana. Desde hoy, lunes 16 de septiembre de 2024, los usuarios del mundo pueden acceder a la descarga de la actualización que tiene un peso entre 7 y 8 GB. El espacio es considerable y se justifica por la introducción de Apple Intelligence, la nueva IA de Apple.

El espacio requerido por iOS 18 es considerable y probablemente debas recurrir a una conexión WiFi estable para no perder tus datos móviles. Asegúrate de que sea la conexión más rápida posible para ahorrar tiempo en la descarga. Puedes usar la página Speedtest para comprobar cuál es la señal óptima para la instalación de iOS.

Luego debes revisar que el iPhone tenga más del 50% de batería o, de ser posible, conectarlo a la corriente eléctrica para evitar las interrupciones. Tampoco hay que olvidar de hacer la copia de seguridad para no estar preocupado por tu información personal.

Al momento de la actualización, no uses el teléfono para no ralentizar el procedimiento y mantenlo en un lugar fresco para evitar el sobrecalentamiento del procesador, un inconveniente que puede paralizar el funcionamiento del celular.

Otra solución que ahorra tiempo en la descarga del iOS 18 es usar la conexión de una computadora. Puedes conectar tu iPhone a una computadora y actualizarlo a través de iTunes. A veces, esta opción puede ser más rápida, especialmente si tienes una conexión a Internet vía cable.

Ten en cuenta que la velocidad de actualización puede variar según el modelo de tu iPhone, porque el procesador y las capacidades de almacenamiento varían según la antigüedad del dispositivo.

iPhone compatibles con iOS 18

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone SE 2022

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

Para instalar iOS 18 en tu iPhone, primero asegúrate de que el dispositivo tenga suficiente batería y esté conectado a una red WiFi para evitar agotar tu plan de datos. Una vez hecho esto, abre la aplicación de Configuración en tu iPhone. Dentro de Configuración, navega a la sección General y selecciona Actualización de software. Ahí deberías ver la opción “Descargar iOS 18″. Haz clic en “Instalar ahora” si deseas proceder de inmediato o elige “Programar instalación” para hacerlo más tarde. Finalmente, espera a que el proceso de instalación se complete.

