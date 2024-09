Una de las cosas que llamará la atención durante la próxima presentación de los iPhone 16 y iPhone 16 Pro es que ambos dispositivos móviles llegarán con la inteligencia artificial. Eso quiere decir que podrás hacerle consultas a la IA, borrar personas de tus fotos, mejorar tus datos de búsquedas, entre otros, de forma fácil y sencilla.

Sin embargo, son varios los móviles de Apple que no contarán con el llamado Apple Intelligence, debido a que no son compatibles. ¿Qué es lo que debes hacer? Lastimosamente, son muchos los dispositivos que quedarán completamente obsoletos.

A diferencia de Gemini o Meta AI, Apple Intelligence viene integrado en los iPhone a través de su software y hardware, por lo que no hay necesidad de instalar alguna aplicación de terceros al momento de usarlo.

Qué es Apple Intelligence

La inteligencia artificial de Apple es aquella que responde muy similar a un humano. Es decir, puede conversar contigo como si estuvieras hablando con una persona real. Esta aprende de ti, mediante modelos de escritura, para poder perfeccionarse.

De igual manera, harás uso de ella a través de la elaboración de Genmojis o fotos de perfil usando parte de las características que describas. Todo lo hace en menos de 2 segundos para que puedas compartir el resultado en tus redes sociales.

Apple Intelligence se mostró por primera vez el 10 de junio de 2024 en el evento de para desarrolladores WWDC 2024. Y llegará con iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia en algunos dispositivos con requisitos específicos.

¿Cuáles son los celulares que quedarán obsoletos por Apple Intelligence?

Los celulares no compatibles con Apple Intelligence son aquellos que no cuentan con el procesador A17 Bionic. Los únicos, hasta el momento, que tienen el chipset son: iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Por ende, aquellos dispositivos que no obtendrán la inteligencia artificial son:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

Qué novedades trae Apple Intelligence con iOS 18 en los iPhone

Los Genmojis: son emojis creados a partir de la inteligencia artificial de Apple. Puedes describir el personaje que deseas y, posteriormente, la IA hará todo el trabajo. Lo bueno es que tienes la opción a guardarlos.

son emojis creados a partir de la inteligencia artificial de Apple. Puedes describir el personaje que deseas y, posteriormente, la IA hará todo el trabajo. Lo bueno es que tienes la opción a guardarlos. Crear imágenes: si crees que te falta creatividad o no estás inspirado, no te preocupes porque con Apple Intelligente realizarás todo tipo de animación, ilustración y dibujo en la app Image Playground para que las compartas en tus redes sociales.

si crees que te falta creatividad o no estás inspirado, no te preocupes porque con Apple Intelligente realizarás todo tipo de animación, ilustración y dibujo en la app Image Playground para que las compartas en tus redes sociales. Crea videos: solo tienes que escribir un texto a Apple Intelligence sobre lo que quieres que haga con tus fotos y esta elaborará una historia con todas las imágenes que tienes en tu celular.

solo tienes que escribir un texto a Apple Intelligence sobre lo que quieres que haga con tus fotos y esta elaborará una historia con todas las imágenes que tienes en tu celular. Busca fotos y videos en la app Fotos: Apple Intelligence podrá encontrar esa imagen con solo describirla. Ya no tendrás que ingresar a tu Galería para verla.

Apple Intelligence podrá encontrar esa imagen con solo describirla. Ya no tendrás que ingresar a tu Galería para verla. Eliminar un objeto que no te guste: De esa manera solo tendrás que señalarla dentro de tu foto y, en pocos segundos, Apple Intelligence eliminará a una persona de tu imagen.

