Una de las características más esperadas por los usuarios ha llegado a los celulares Android: se trata de la herramienta para transcribir tus mensajes de audio a texto en WhatsApp. Lo mejor de todo es que no hay necesidad de tener que descargar alguna aplicación extra. Solo tienes que seguir los pasos.

Este botón ha llegado, de momento, a la versión beta de WhatsApp para los terminales con sistema operativo de Google. Aunque se espera que poco a poco también se introduzca en los dispositivos iPhone con software de iOS 12 o superior.

Tampoco tienes que hacer uso de la inteligencia artificial, ya que esta no cuenta con el permiso para escuchar tus audios porque son personales.

Si no tienes la beta de WhatsApp, no te preocupes, porque también te enseñaré a cómo descargarla en el caso de que no haya ningún tipo de vacantes disponibles.

Aquí el botón que tienes que activar para transcribir audios a texto en WhatsApp

Lo primero será tener WhatsApp Beta. Para ello ingresa a Google Play y busca la app. Luego deslízate a la parte media y observarás el botón de “Unirme”.

Una vez hecho eso, actualiza la aplicación. Ahora ingresa a WhatsApp, luego a los Ajustes y verás un montón de opciones dentro. En ese instante, pulsa sobre Chats y observarás el botón de “Transcribir mensajes de voz”.

Elige el idioma español, descarga el paquete de transcripción y listo. Ahora, cuando recibas un audio de tu amigo, aparecerá todo lo que dice en texto. No hay necesidad de reproducir ese mensaje de voz.

Solo tienes que elegir el idioma y listo. (Foto: Depor)

Cómo obtener WhatsApp Beta en caso no haya vacantes disponibles

Dirígete a la tienda de aplicaciones de tu smartphone y busca la aplicación llamada Beta Maniac . Esta es completamente gratuita y solo se encuentra en los terminales con sistema operativo de Google.

Esta es completamente gratuita y solo se encuentra en los terminales con sistema operativo de Google. Una vez que lo hayas descargado, tienes que loguearte con tu cuenta de Google. Esto es para que recibas notificaciones cuando se abran vacantes en WhatsApp Beta .

. Ahora solo tienes que buscar WhatsApp y allí aparecerá un nuevo botón para ser desarrollador. En caso no esté abierta la Beta, se te informará con una alerta. Usualmente, esta habilita más espacio en la madrugada, así que atento.

