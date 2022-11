Este es un test de personalidad muy controversial. Aquí deberás ser muy sincero y responder con total honestidad la premisa que se plantea al inicio de esta prueba. Tras ello, te aseguramos que conocerás aspectos únicos de manera de ver la vida que posiblemente no conocías. Así que anímate y trata de resolver este desafío.

Te planteamos la siguiente pregunta: ¿a cuál de ellos le darías un paracaídas? Tienes tres opciones: un ladrón, tu mayor enemigo y también a Adolf Hitler. Aunque esta es un representación ficticia, tienes que responder con la verdad ya que será la única manera de conocer los resultados del test de personalidad.

Para ello te daremos unos 5 segundos. Piénsalo bien, pues cada uno de ellos guarda un significado sobre cómo ves la vida en distintas circunstancias. Si tras el tiempo, ya tienes tu respuesta, te invitamos a que conozcas más sobre ti en la sección de resultados de la prueba.

Imagen del test de personalidad

Tienes que escoger una de las opciones y luego conocerás los resultados del test de personalidad.| Foto: acertijo en 7 segundos

Resultados del test de personalidad

Hitler: Tenaz y rencoroso. No tardaste ni 5 segundos en tomar una decisión. Tienes convicción en cada paso que das en tu carrera profesional, a tal extremo que no te importa si perjudicas a alguien más en el camino. No tienes perdón ni olvido con quienes te hicieron daño. Eres pragmático, y lo reconoces con orgullo.

Tu mayor enemigo: Empático y misericordioso. Lo dudaste unos segundos, pero tenías claro que necesitabas conciliarte con la persona que más daño te ha hecho. Siempre estás dispuesto a escuchar a tus conocidos y extraños, pero debes de tener cuidado, porque más de una persona quiere tomarte de ingenuo.

Un descarado ladrón: Distante y analítico. Por poco y te pones a elaborar una lista de pros y contras para tomar una decisión. Te esfuerzas como ningún otro en tu trabajo, pero no siempre el reconocimiento llega a la par de tu esfuerzo. Te gusta escuchar a los demás, aunque te cuesta compartir con el resto.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.