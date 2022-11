Supera a cerca del 95% que no pudo dar con la respuesta a uno de los retos visuales más pretendidos por la comunidad en las últimas horas. Se trata de un viral en el que deberás encontrar sin más al caballo culto en la imagen del beduino y su camello. Los beduinos son personas de ascendencia árabe que pululan por lugares desérticos de Oriente Medio usualmente con sus trajes típicos. Tu deber no es otro que encontrar dónde está ese caballo, cuya respuesta te dejará más que sorprendido. Recuerda que no puedes excederte más de los siete segundos que permite la prueba.

No podemos darte pistas para estos retos visuales, pero estamos seguros de tu capacidad para encontrar la respuesta y en un intervalo de solo 20 segundos. Lo que nos pide este desafío no es complicado, en teoría -quizás en la práctica sí, pero eso lo dejamos a tu criterio cuando ya comiences a enrolarte en encontrar lo que te pedimos-, pero debemos tener mucho cuidado si queremos pasar un momento agradable y no un dolor de cabeza.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Abre bien los ojos y descubre dónde está el caballo oculto en el reto visual del beduino. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

La parte de la nota a la que muchos quieren llegar desde que ven la imagen. Es que sí, así de difíciles son nuestra pruebas, pero no te rindas, te mostraremos la respuesta que era tan sencilla. Revisa la gráfica que viene debajo de estas líneas y podrás conocer la ubicación del mismo.

Solución del reto visual del beduino y su camello: aquí se encontraba el caballo oculto. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de virales. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.