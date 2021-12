Si bien este tipo de material en plataformas virtuales no es nuevo, lo cierto es que los test viral de personalidad siguen vigentes como el contenido más compartido en redes sociales como Facebook. ¿Por qué? Pues, las pruebas psicológicas nos ayudan no solo a distraernos, sino también cuentan entre sus varias características el mostrarnos aspectos sobre nosotros mismos que, muchas ocasiones, no conocemos. En esta ocasión, conocerás algo sobre tu personalidad que pasabas por alto.

Pon mucha atención a tus manos, analízalos detalladamente y recuerda que tan solo cuentas con 3 opciones, así que mira con mucha atención las formas de tus dedos. Tras hacerlo por algunos minutos, tendrás que decirnos cuál es la que se parece más a la de la imagen y conocerás más datos sobre tu personalidad. Prepárate para lo que vas a leer hoy.

Por ello, hoy queremos sorprenderte una vez más, razón por la cual te traemos un test de personalidad que podría revelarte cosas adicionales sobre ti a las que ya conoces, tan solo con la forma que tienen tus dedos. ¿Te animas a realizar esta divertida prueba? Solo tienes 3 opciones a continuación, así que prepárate, pon atención y fíjate las respuestas luego.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Tienes tres opciones para conocer más sobre tu personalidad. (Foto: Todo en la red)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Dedo corto - Usualmente, te muestras ante los demás como una persona fuerte y resistente. Eres independiente y no te gusta mostrar tus emociones, pero realmente eres sensible y emocional. Eres honesto, justo y con un gran corazón.

Dedo en punta - Eres creativo, leal de corazón y una vez te entregas a alguien, procuras nunca defraudar su confianza y brindarle toda tu atención. Eres entregado a lo que haces; por esto, cuando tomas una decisión nunca descansas hasta alcanzar tu objetivo. A menudo te preocupa que oras personas te hieran.

Dedo con nudillos grandes - Con facilidad olvidas todo aquello que te molesta. Usualmente, no aceptas desafío ni te gustan las situaciones que te sacan de tu zona de confort. Respetas las opiniones de otras personas y estás abierto a interiorizarlas. Eres sensible y piensas dos veces antes de herir a los demás.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

