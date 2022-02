Si estabas buscando un reto viral complicado en el cuál poner a prueba tus habilidades, pues estás en el lugar correcto. Aquí verás uno de los acertijos visuales más complejos que existe en Facebook y otras redes sociales. Solamente debes prestar atención y descubrir cuál de todas las personas que aparecen en la imagen no es músico.

Parece sencillo, pero el acertijo visual es muy difícil. Prueba de ello es que muy pocos de los participantes lograron detectar a la persona que no es músico. Te podemos indicar algunas pistas. Mira fijamente los detalles en la imagen: instrumentos musicales, manos y demás elementos. Y es que estos detalles posiblemente te ayuden a obtener éxito.

Si no lograste descubrir cuál es músico en la ilustración del acertijo lógico, en la parte final de la nota te mostramos la respuesta. ¿Cuántas veces intentaste resolver este acertijo lógico?

Imagen del reto viral 2022

Aquí te mostramos la ilustración del acertijo visual donde tienes que encontrar a la persona que no es músico. | Foto: genial.guru

Respuesta del acertijo visual

Si no pudiste dar con la solución del acertijo visual, no te preocupes que aquí te dejamos la respuesta. En la ilustración colocada debajo de este párrafo, te mostraremos la persona que no es músico.

Aquí te dejamos la ubicación de la persona que no es músico entre el resto. | Foto: genial.guru

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cuál es el origen de los retos virales?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.