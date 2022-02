Los retos virales están de moda. Todos los días aparecen nuevos, pero son los difíciles de superar los que realmente generan impacto. Precisamente, hoy te traemos un acertijo visual en el que debes ubicar la llanta diferente al resto en la imagen.

Noticieros Televisa se encargó de crear el desafío presentado en esta nota. Lo publicó en su página web hace poco. Para ser exactos, el 17 de febrero. Aunque no lo creas, no deja de ser comentado en Facebook y otras redes sociales.

El acertijo visual ha llamado la atención por su elevado nivel de dificultad. Realmente no es nada fácil encontrar la llanta distinta al resto. Lo que juega a tu favor es que el reto viral no posee un límite de tiempo, así que no te desesperes a la hora de buscar.

Imagen del reto viral 2022

¿Eres capaz de encontrar la llanta distinta al resto en esta ilustración? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del acertijo visual

Si tiraste la toalla, pero deseas saber dónde está la llanta distinta al resto, te informamos que aquí abajo puedes conocer su ubicación. Recuerda que estos desafíos tienen como fin entretener a las personas. No te sientas mal por fallar.

Aquí está la llanta diferente al resto. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cuál es el origen de los retos virales?

Los retos virales ganaron popularidad en las redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.