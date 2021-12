Permite que tu día sea muy divertido participando en el acertijo visual de esta nota. Ten en cuenta que tiene un alto nivel de dificultad, pues pocos usuarios lo han superado. El reto viral consiste en hallar los quinqués apagados en la imagen. ¡Anímate!

El significado de quinqué

Antes que te sumes a este desafío, contesta la siguiente pregunta: ¿Sabes qué es un quinqué? Si tu respuesta es un “no”, te informamos que, de acuerdo a la RAE, es una “lámpara de mesa alimentada con petróleo y provista de un tubo de cristal que resguarda la llama”. Ahora que recibiste esa información, abre bien los ojos.

Y es que la clave para cantar victoria está en observar detenidamente la ilustración. Lo que juega a tu favor es que no hay un límite de tiempo para decir “lo logré”. ¡Aprovecha eso! Por otro lado, es necesario mencionarte que este acertijo visual fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó el 11 de diciembre del presente año en su página web.

Imagen del reto viral hoy

Los quinqués apagados no se aprecian a simple vista en esta ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del acertijo visual

En total hay dos quinqués que están apagados en la imagen. Si no pudiste encontrarlos, no hay problema. Esto es un juego. No hay razón para sentirse mal. A continuación podrás saber dónde se ubican exactamente.

Aquí están los quinqués apagados. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cuál es el origen de los retos virales?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.