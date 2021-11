Ya son millones de internautas que intentan resolver estos difíciles acertijos visuales que hay en las redes sociales. Los acertijos lógicos que encontramos en Facebook nos piden utilizar al máximo nuestras habilidades visuales y también cognitivas.

Aquí te mostraremos la imagen del reto viral de hoy. En ella se puede ver la ilustración de una embarcación en medio del mar, y a varias personas intentando salvarse. La pregunta es: ¿dónde está el capitán? Para intentar encontrarlo solo tendrás 10 segundos. Así que vamos a intentar resolver este acertijo visual.

Lo único que debes hacer es observar atentamente la imagen, pues el acertijo lógico no es fácil. Si todavía no logras hallar el objetivo, te daremos 10 segundos adicionales. Si transcurrido todo este tiempo no llegaste a encontrar al capitán del barco, te dejamos la solución más abajo.

IMAGEN COMPLETA

¿Logras ver dónde está el rostro del capitán del barco? | Foto: American Puzzle Cards

SOLUCIÓN DEL RETO

Si llegaste hasta aquí, es porque posiblemente fallaste al intentar resolver este acertijo visual. Si lograste ubicar al capitán del barco, pues felicidades. De lo contrario, no te preocupes, pues aquí te dejamos la solución del reto viral de hoy.

Aquí te dejamos la ubicación del capitán del barco. ¿Pudiste verlo?| Foto: American Puzzle Cards

¿Qué es un acertijo lógico?

Los acertijo lógicos, conocidos en redes sociales como retos virales, son pasatiempos o juegos que consisten encontrar la solución de algún enigma gracias a nuestras habilidades visuales y cognitivas.

Para lograr resolver los acertijos más comunes, es necesario también el uso de nuestra imaginación y la capacidad de deducción. La resolución debe darse con el simple planteamiento del enunciado.

Se subdividen en acertijos paradójicos, con trampa o juego de palabras, y de lógica proporcional. En la actualidad, los acertijos lógicos que aparecen en las redes sociales son conocidos como retos virales.

Gran parte de estos desafíos están basados en encontrar un objetivo que está oculto en la ilustración que se presenta, y en la mayoría de los casos tienes un tiempo determinado para lograr encontrar la solución.

Origen de los retos virales

Los retos virales se remontan, posiblemente, desde finales del siglo XIX, pues la conocida marca de bálsamo, Dr. Seth Arnolds, publicitaba sus productos con llamativas ilustraciones que contenían acertijos lógicos.

Pasado ya más de un siglo, aquellas imágenes han sido rediseñadas y ahora circulan a través de internet. A partir de allí empezaron a publicarse distintos acertijos lógicos que desafían el ojo humano y algunos las capacidades cognitivas de las personas.

Con la llegada de las redes sociales como Facebook y Twitter, estos retos virales se difundieron entre millones de usuarios, convirtiéndose así en uno de los pasatiempos más divertidos en la actualidad.

