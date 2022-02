Es una imagen que pone a prueba tu parte analítica y también ejerce el aspecto matemático. Ahora, ¿podrás con este reto viral? A diario, los desafío visuales sirven para poner a prueba nuestra imaginación, nuestra mente y la capacidad de percepción que podamos tener. Estos son ejercicios de lógica y también comprensión, por lo que debes estar más que atento.

Prepárate para lo que viene en esta prueba que es sensación en las redes sociales. Se trata de un desafío numérico el cual consiste de saber relacionar las cantidades según color. ¿Podrás resolverlo en el menor tiempo posible?

El reto viral que te proponemos hoy podría generarte un dolor de cabeza, pero vamos, confiamos en tus habilidades para enfrentar estos estímulos visuales. Lo que tienes que hacer es encontrar ese número entre otros tantos que te pueden marear. ¿Preparado para lo que viene en uno de los desafíos que es tendencia en redes sociales? Queremos confirmarlo.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Acertijo lógico matemático: ¿Cuántas bolas naranjas deberían ir en la balanza? (Foto: Facebook)

¡Muy bien hecho! Llegaste a dar con la ubicación del objetivo que te pide este desafío. ¿Qué? ¿No ha sido así? Cabía la posibilidad de que se te complicara un poco este desafío. La verdad, su nivel es básico pero, como mencionamos líneas atrás, debías contar con grandes aptitudes visuales. Como no pudiste, te ayduaremos brindándote la respuesta.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Llegado a este punto, solo debes tener dos respuestas a la pregunta “¿lo lograste resolver en el tiempo estimado?”: aquellas son sí o no. Si pudiste resolverlo, bienvenido sea y no te desesperes, que tenemos más virales para ti. Si no lo lograste, a continuación te diremos la respuesta de la nota que es muy simple. Según la imagen que te hemos compartido, la última balanza deberá contener 6 círculos para que pueda quedar equilibrada.

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.