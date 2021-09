En estos momentos, hay un acertijo visual que está dando que hablar en redes sociales como Facebook. Nos referimos al que consiste en encontrar las mesas cuadradas en una imagen. Si te sumas a este reto viral, estamos seguros de que te divertirás bastante.

Y es que el desafío no es nada fácil de superar. De hecho, muchos usuarios consideran que tal vez sea uno de los difíciles que existen. No es por asustarte, pero debes saber esto: el 99 % de participantes no pudo cantar victoria.

Sabemos que a simple vista da la impresión de que en la ilustración solo hay mesas circulares, pero si prestas mucha atención a los detalles te darás cuenta que también hay mesas cuadradas. Son solo tres y todas están perfectamente escondidas.

Imagen del reto viral

Observa detenidamente la ilustración y halla las mesas cuadradas. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

A las personas que lograron ubicar las mencionadas mesas, les decimos: “¡Felicidades!”. A quienes la tarea se les hizo imposible de hacer, les pedimos que no se sientan mal, pues esto es solo un juego. A veces se gana y a veces se pierde. Es normal. Aquí abajo sabrán dónde están.

Aquí están las mesas cuadradas. (Foto: Noticieros Televisa)

En esta oportunidad, el acertijo visual que te hemos presentado es una creación de Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 27 de septiembre del presente año. Sí, el reto viral no tiene mucho tiempo circulando en Internet, pero ha llamado fuertemente la atención.

TE PUEDE INTERESAR