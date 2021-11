El reloj marca que es tiempo de que te sumes a un acertijo visual. El que presentamos en esta nota es un éxito en Facebook y otras redes sociales. Consiste en hallar las pociones sin corcho que están en una imagen. ¿Crees ser capaz de poder hacerlo?

Casi nadie ha superado este reto viral

Para serte honestos, el 99 % de participantes no pudo cantar victoria en este reto viral. Decirte ello no es para desanimarte. Solo no queremos que te confíes. Prepárate. Abre bien los ojos y observa detenidamente la ilustración.

No hay un límite de tiempo

La calma juega un papel muy importante en este acertijo visual. Ten en cuenta que no hay un límite de tiempo para decir “lo logré”. En otras palabras, nadie te apura. No te estreses buscando. ¡Nosotros confiamos en tu capacidad!

Imagen del reto viral

Las pociones sin corcho están perfectamente escondidas en esta ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del acertijo visual

Si ya te cansaste de buscar y deseas saber dónde están las pociones sin corcho, te pedimos que observes la imagen que está aquí abajo. Recuerda que no hay razón para sentirse mal por haber fallado en el desafío creado por Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 4 de noviembre del presente año.

Aquí están las pociones sin corcho. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.