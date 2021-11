En Facebook y otras redes sociales hay muchos acertijos visuales, pero si quieres participar en uno que sea difícil de superar, estás en el lugar correcto. Aquí te presentamos un reto viral que consiste en hallar los vampiros diferentes al resto en la imagen. ¿Puedes hacerlo?

Si decidiste sumarte al desafío, te pedimos que no te confíes, pues tiene un alto nivel de dificultad. La clave está en prestar mucha atención a los detalles, pues a simple vista da la impresión de que todos los vampiros son exactamente iguales, pero no.

Casi nadie ha superado este acertijo visual

Es necesario que sepas que solo un 2 % de participantes pudo cantar victoria en este acertijo visual. Lo que juega a tu favor es que no hay un límite de tiempo, así que busca con calma. Solo son dos los que tienes que encontrar.

Imagen del reto viral

Los vampiros distintos al resto están perfectamente escondidos en esta ilustración. ¿Eres capaz de ubicarlos? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del acertijo visual

Si no pudiste ubicar a los vampiros diferentes al resto en la imagen, no te sientas mal. Como esto es un juego, perder es una posibilidad. Dicho ello, aquí abajo te adjuntamos una ilustración donde podrás saber dónde están.

Aquí están los vampiros diferentes al resto. (Foto: Noticieros Televisa)

Por si no te has dado cuenta, el reto viral presentado en esta nota es una creación de Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 31 de octubre del presente año. A pesar de no tener mucho tiempo circulando en Internet, el desafío ya es un éxito.

