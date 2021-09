¿Estás listo para desafiar tus sentidos? Pues es el momento para que intentes resolver este acertijo lógico en el que solo el 2% de usuarios de Facebook y demás redes sociales que lo intentaron tuvieron éxito. Trata de encontrar al único loro que no tiene pareja en la ilustración que te mostraremos líneas abajo.

La imagen del reto visual muestra a varios loros de distintos colores. A primera impresión todos tienen “pareja”, sin embargo hay uno que está completamente solo y es precisamente a ese al que debes encontrar. Para incrementar el nivel de dificultad en este acertijo lógico, solo tendrás 20 segundos para superar la prueba. ¿Estas listo?

Lo único que podemos decirte es que observes detenidamente cada pequeño detalle, pues estos te ayudarán a encontrar las diferencias y el éxito en este reto viral. ¿Necesitas más tiempo? Si aún no das con la solución, revisa las imágenes de abajo.

IMAGEN COMPLETA

Trata de encontrar el loro sin pareja en la imagen en tan solo 20 segundos. | Foto: genial.guru

SOLUCIÓN DEL RETO

Si llegaste hasta este punto es porque posiblemente no lograste dar con la ubicación exacta del loro que no tiene pareja. No te preocupes, como te contamos al inicio, solo el 2% de los miles de usuarios que lo intentaron tuvieron éxito. A continuación te dejamos la solución de este acertijo lógico.

Aquí te dejamos la ubicación del loro sin pareja en este acertijo lógico.| Foto: genial.guru

No creas que solo con este acertijo lógico puedes divertirte. En Depor hay más retos visuales que harán que pases un agradable momento. Elige el que más llame tu atención y listo. Ten en cuenta que nosotros siempre damos a conocer los mejores.

