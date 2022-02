Anímate a participar y pon a prueba tu percepción en redes sociales cuanto antes. ¿Estás listo para lo que se viene? Si eres fanático de las series animadas antiguas, este reto viral sacará lo mejor de ti en tiempo récord. El siguiente desafío visual es una auténtica locura, por lo que más te vale tomarlo con la seriedad del caso. Oculto entre varias figuras de Charlie Brown, hay un Pikachu que espera hacer encontrado solo por los mejores. Ojo, te advertimos que cuentas con apenas 10 segundos para resolver este acertijo, así que más te vale estar bien preparado.

Si bien existen retos que son fáciles de resolver, también los hay aquellos cuya respuesta puede costarte un poco más de tiempo para hallarla. Es así que traemos este desafío visual que da la hora. Pero ojo, ten cuidado con lo que enfrentarás. ¿A cuál de estos tipos de acertijos pertenece esta? Pues averígualo, porque puede ser más sencillo de lo que parece. Buena suerte... la necesitarás.

Una vez más, la web de Depor se suma a la ola de retos o desafío visuales que dan la hora en redes sociales. Estas notas han generado no solo entusiasmo entre los usuarios por resolver dudas interactivas, sino para fortalecer muchas habilidades a través del entrenamiento de la mente. Vamos al lío. Como suele ser, son varias figuras que se repiten y esconden algo distinto.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra a Pikachu entre los Charlie Brown de la imagen cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó y no lograste dar con la respuesta? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Pues llegamos a este párrafo y, al parecer, aún no has encontrado la respuesta. No te preocupes si no formaste parte de ese grupo de genios y con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido, aquí te la mostramos. Mira con atención la imagen. Cerca de la parte media baja el lado derecho de la composición, resalta el pequeño amigo de Ash.

Solución: mira dónde se encontraba el Pikachu en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS RETOS VIRALES?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

