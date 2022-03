El acertijo visual que verás en la siguiente nota es uno de los más buscados en la actualidad, y que además confundió a más de un usuario en Facebook y otras redes sociales. ¿Estás listo para desafiar tu mente y tu capacidad de observación? Todo lo que tienes que hacer es adivinar cuál de todas las personas no es músico, y para ello deberás concentrarte al máximo en este reto viral.

En el caso de que no logres dar con la respuesta de quién no es músico en este acertijo visual, te invitamos a ver la respuesta de esta prueba líneas más abajo. ¿Lograste dar con la solución? Considera que los detalles en este tipo de desafíos son claves para dar con la respuesta, así que abre bien los ojos y no los dejes pasar.

Cientos de usuarios pensaron que el reto sería fácil, pero el acertijo viral es más complejo de lo que parece. Una clara muestra de ello es que muy pocas personas pudieron detectar cuál de todas las personas no era músico profesional y, por ende, un mentiroso. ¿Quieres una pista? Mira detenidamente cada rincón en la imagen.

IMAGEN COMPLETA

¿Quién no es músico y está mintiendo? Solo el 3% logró adivinarlo (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

Pese a que muchos lograron resolver el desafío rápidamente, a otros usuarios se les complicó más de lacuenta o se les terminó el tiempo. No es para menos: la aparente prolijidad de todas los objetos confunden a la hora de encontrar algo que no encaja o está fuera de lo normaltal, pero trata de fijarte en los detalles.

Dicho lo anterior, solo debes tener dos respuestas a la pregunta: o encontraste al que no es músico o no. Si pudiste resolverlo, bienvenido sea y no te desesperes, que tenemos más virales para ti. En el caso de que no lo hicieras, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostraremos quién de todos mentía.

Solución: mira quién no es músico y está mintiendo en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”. En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser.

