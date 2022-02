Esta prueba visual ha sido destacada entre el resto porque es capaz de confundir a cualquiera, a pesar de su sencillez. Tómate 10 segundos para intentar resolver el acertijo del roedor y los oficiales, pero trata de no pasarte ese tiempo límite, pues solo así lograrás superar tus deficiencias y tener una mayor amplitud para enfrentar algunos riesgos.

Se trata de una rata de un tamaño monumental, pero que no es visto fácilmente por la mayoría de los internautas en redes sociales. Tienes un aproximado de 10 segundos para resolver, pero sino te damos la respuesta que te sorprenderá.

Si bien, existen retos que son fáciles de resolver, también los hay aquellos cuya respuesta puede costarte un poco más de tiempo para hallarla. ¿A cuál pertenece esta nota? Pues averígualo, porque puede ser más sencillo de lo que parece.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Puedes encontrar el roedor entre los oficiales? El acertijo visual imposible de resolver. (Foto: acertijosymascosas.com)

¿Pudiste dar con él? Te habíamos advertido que no es un reto fácil de resolver, por lo que no te sientas mal si después de ver la imagen por el tiempo establecido te sigue siendo difícil encontrar la respuesta. ¿Crees haber encontrado la solución pero no estás seguro si efectivamente lo es? Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Ahora bien, solo debes tener dos respuestas a la pregunta “¿lo lograste resolver en el tiempo estimado?”: aquellas son sí o no. Si pudiste resolverlo, bienvenido sea y no te desesperes, que tenemos más virales para ti. Si no lo lograste, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la ubicación exacta del objetivo de la nota.

Solución: aquí ubicas al roedor entre los oficiales del acertijo visual imposible de resolver. (Foto: acertijosymascosas.com)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.