No apto para cualquiera. A través de las redes sociales, un nuevo reto viral ha puesto en aprietos a miles de usuarios en Internet, el cual consiste en ubicar el error en una imagen común y corriente. Tendencia en medio mundo, este desafío visual ha generado todo tipo de reacciones por su alto nivel de dificultad, al punto de que muchos han tenido que pedir ayuda a más de un familiar o amigo. ¿Te animas a intentarlo? Desde ya te advertimos que la respuesta podría estar justo frente a tus ojos. Llegó la hora probarte.

En muchos de los desafíos que hay en redes, encontrar el error es tan sencillo como complicado. Claro, cuando ya tienes la respuesta -que, por cierto, está más abajo, pero te pedimos que no te dirijas allá, rétate a ti mismo- te das cuenta que no era tan difícil como parecía en un principio. Depor no se queda atrás con los virales, y aquí te mostramos uno que te hará pensar más de la cuenta.

Una vez más, Facebook nos trae un desafío visual que ha puesto a más de uno contra las cuerdas. Recuerda, todo lo que tienes que hacer es ubicar la falla en la composición en el menor tiempo posible. Ojo, el acertijo ya es viral en el mundo. Y es que por más que parezca un gran dibujo, no todo está bien. Este desafío ya es tendencia en países como Estados Unidos, México, Perú y Colombia.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra el error en el desafío visual del desierto cuanto antes (Foto: Facebook).

¿Sigues revisando la imagen por varios minutos y no das con la solución? Pues no te preocupes. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos tú no lo lograrías (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más desafiantes y a tu nivel), por lo que te brindaremos una pequeña ayuda: mira más allá de lo evidente. ¿No bastó? Lamentablemente ya no podemos decirte más.

SOLUCIÓN DEL RETO

Si llegaste hasta aquí revisando cada palabra que te decimos, es porque no encontraste la respuesta del desafío visual que te mostramos líneas arriba. Así que no te preocupes, quizás solo eres aún un principiante y no pasa nada, poco a poco irás mejorando en estos desafíos. Eso sí, reconocemos que el desafío de ubicar el error en la imagen del camello no era apto para cualquiera.

Solución: mira dónde se encontraba el error en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Qué te pareció el reto de hoy? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? No dejes pasar esta oportunidad.