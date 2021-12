Un desafío hecho a la medida de los amantes de Toy Story y que añoran con volver a verlos cada ocasión que puedan. Esta vez, tenemos el reto de encontrar en solo 10 segundos -sí, 10 segundos, no más, quizás menos, pero es el tiempo para que esta prueba sea más que interesante- a Slinky, uno de los personajes de la saga animada de los juguetes más traviesos de la historia. Ojo, esta gráfica no es nada sencilla y debes tener mucha precaución, pero el reto más grande está en que solo tú puedes controlarte.

El desafío que te brindamos hoy responde a la siguiente pregunta: ¿llegas a ver a a Slinky, el famoso perrito salchicha de la saga animada Toy Story? Para responder esta pregunta debes mirar una imagen, pero no cualquiera, sino una composición hecha de muchos Woody. El sheriff nos la pondrá complicada, pero confiamos en tu destreza. Como bien sabemos, esto se trata de un reto y, por ende, deberás identificar ese ‘perrito resorte’. ¿Estás listo?

Día a día, semana a semana y mes a mes, desde la plataforma de Depor decidimos brindarte todo tipo de desafíos que puedan ayudarte a entrenar el lado cognitivo de tu mente. Nuestra labor es brindarte un escape, otra vía, a tu rutina durante esta pandemia que aqueja al mundo. Asimismo, buscamos profundizar tus destrezas y agudizar, en muchas ocasiones, tu vista. Hoy, el reto es uno que va a generarte mucha alegría.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Ubica a Slinky entre los Woody de este reto viral de Toy Story. (Mdzol)

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si llegaste hasta aquí significa que no hallaste a ese perrito más querido por Andy, Woody y Buzz Lightyear. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo 1 de 5 personas ha logrado ubicar a los objetivos. Solo tienes que mirar con atención las imágenes más pequeñas en el centro de la composición. Sí, es un poco complicado porque todos los Woody nos podrían complicar, pero ahí se ve la imagen de Slinky. He ahí donde radica la solución.

Solución: aquí se encuentra Slinky entre los Woody del reto viral de Toy Story. (Mdzol)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

