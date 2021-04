Vamos con los detalles en los siguientes párrafos. En esta época de crisis causado por la aparición del nuevo coronavirus, estos divertidos retos visuales se han vuelto los preferidos de los cibernautas en la actualidad. Ojo, nunca un viral de este tipo había despertado tanto interés en Internet. ¿Te crees en la capacidad de resolverlo en el menor tiempo posible? Bueno, de algo estamos seguros, y es que esta desafío te mantendrá entretenido/a.

Los desafíos visuales siguen siendo un furor en Facebook. En esta ocasión, los protagonistas de este viral son los reconocidos ‘arrobas’. Las personas deben intentar hallarlos en esta imagen llena de arrobas, pero ¿en qué consiste el truco? Pues los demás arrobas están en una dirección correcta. Conoce si puedes superar este desafío que ayuda a ejercitar nuestra mente. Ojo, el tiempo es limitado.

IMAGEN COMPLETA

Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca esos cinco arrobas invertidos, pero trata de hacerlo en menos de 30 segundos, aunque puedes resolverlo en menor tiempo. Ahora, si no consigues encontrarlas, más abajo te mostramos la solución.

Encuentra los cinco arrobas invertidos en la imagen que es tendencia en redes. (Televisa)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Te faltó tiempo? No te preocupes, la mayoría de personas no logra resolverlo en el tiempo dado. Este tipo de retos implican mucha paciencia y concentración para cumplirlos. Aquí te mostramos la respuesta. Esta solución te servirá en futuros retos para no dejar pasar algunas pistas. Te recomendamos compartirlo con tus amigos y ver si pueden resolverlo.

Dicho lo anterior, vamos con la solución de este complicado viral. Si miras detenidamente la imagen, verás que los cinco arrobas se camuflan en diferentes zonas de la foto. Hay un par arriba, uno en la parte baja y otros dos en el centro. ¿Los viste? Pues esa fue la razón del por qué no los hallabas. Este desafío incluye aspectos que quedaban más allá de la imaginación.

Solución: aquí se ubican los cinco arrobas invertidos en la imagen que es tendencia en redes. (Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

