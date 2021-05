No tenemos que buscar algo diferente, tampoco algo oculto, menos un error, pero sí 22. Este nuevo desafío visual te pondrá al límite en solo 60 segundos, pero debes tener mucho cuidado para hacerlo. Si deseas sumarte a este reto viral, tienes que saber que no podrás salirte de los límites que pide esta prueba para hallar 22 cosas que están mal en la imagen completa de la nota.

Este dibujo no es una gráfica cualquiera. Se trata de una representación que pone a prueba nuestra óptica es una obra creada en 1754, que lleva por nombre “Sátira sobre la Perspectiva Falsa” del artista satírico William Hogarth. A simple vista parece un paisaje bastante entretenido y con mucho movimiento, pero si prestas atención puedes encontrar bastante inconsistencias, para ser exactos podrás hallar hasta 22 errores de perspectiva.

Los retos y test visuales se han vuelto los favoritos del público. A menudo, se hacen populares porque tienden a poner a prueba nuestros sentidos y, de vez en cuando, nos hacen creer que somos especiales o tenemos “poderes” que otras personas no. Además, nos dan un poco de ocio, nos distraen y por unos minutos nos entretenemos tanto en ellos que nos olvidamos de las preocupaciones.

IMAGEN VIRAL

Encuentra aquí los 22 errores de este desafío visual en solo un minuto. (William Hogarth)

Tras revisar la imagen anterior, habrás podido notar que el desafío es complicado. Sí, lo sabemos. No es tan fácil encontrar todos esos 22 errores en una imagen como esta, de pocas tonalidades, pero date cuenta que esta gráfica tiene otras matices, así que trata de abrir bien tus ojos, no mires por los costados, sino céntrate. Tras reflexionar un poco, nos damos cuenta que aún no estás preparado para este nivel tan ‘pro’. Así que no te preocupes, tómate unos segundos más.

SOLUCIÓN DEL RETO

El cartel está colgado de dos edificios, uno frente al otro, con unas vigas que no muestran diferencias de profundidad Este mismo cartel está superpuesto por dos árboles que se encuentran bastante lejos de él El hombre que camina por la colina está encendiendo su pipa con la vela de la mujer que está acechando por la ventana desde el segundo piso de un edificio. El sedal de la caña de pesca del hombre del primer plano pasa por detrás del hombre situado detrás de él. El cuero que está posando sobre el árbol es demasiado grande en comparación con la planta. La iglesia está sobre el río y ambos extremos de este edificio se pueden ver al mismo tiempo. El horizonte izquierdo en el agua disminuye precipitadamente. El hombre que está debajo del puente dispara al cisne ubicado al otro lado, lo cual es imposible ya que apunta directamente a los contrafuertes del puente El extremo derecho del arco sobre el barco se encuentra con el agua más lejos del observador que el extremo izquierdo. El barril que está más cerca del pescador (que está de pie) revela al mismo tiempo su parte superior e inferior. Los ladrillos sobre los que se encuentra parado el pescador tienen un punto de fuga que converge hacia el espectador. Uno de los árboles (del lado derecho de la foto) crece en la parte superior del puente. El edificio de dos pisos, aunque se ve desde abajo, muestra la parte superior del techo. Al igual que la torre de la iglesia en la distancia. El cisne detrás del bote es más grande que los hombres que manejan el bote ¿es acaso un ave mutante?. Otro error en las dimensiones: el hombre con la pipa es más alto que los árboles que están cerca de él. El cisne que se encuentra en el río (entre el cazador y pescador) es sólo ligeramente más pequeño que la vaca. Las ovejas ubicadas en el lado izquierdo aumentan de tamaño a medida que se alejan. El punto de fuga del lado más cercano del primer edificio cambia en la mitad de la pared (de lado derecho). Los árboles en línea (donde está el cuervo) probablemente representan como los objetos deberían hacerse más pequeños a medida que se alejan, aunque en esta ocasión lo hicieron al revés. La base del árbol en el extremo izquierdo está detrás del árbol a la derecha, pero el dosel está en frente del árbol a la derecha del mismo. El barril de más a la izquierda parece estar en un terreno más bajo que los otros dos cuando deberían estar en terreno llano. Las partes superiores e inferiores de las ventanas en el segundo edificio tienen diferentes puntos de fuga.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Dos albañiles intentaron cargar un jarrón de cerámica para movilizarlo y terminaron rompiéndolo. (Twitter/RT)