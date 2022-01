Desde ya te advertimos que han sido cientos los que han tratado de desafiar sus límites en este reto viral, aunque muy pocos han logrado salir airosos. El columpio es uno de los juegos más populares entre la juventud, y ahora llega como un desafío visual que pretende divertir a millones de personas en todo el mundo a través de las redes sociales. ¿Estás preparado? Por más raro y curioso que parezca, este acertijo es uno de los más buscados en la actualidad. Recuerda, el tiempo es limitado, por lo que solo dispondrás de unos 10 segundos para dar con la solución.

Muchos de estas notas son virales en países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Colombia y España, y responden a un complicado reto que trata de encontrar el error en cuestión de segundos. Una vez más, Depor te trae un reto que es parte de una mochila de desafíos que vienen siendo tendencia en redes sociales y fueron publicados en los últimos días.

Este tipo de desafío generan un momento de ocio bueno que puede ser aprovechado con la familia, más ahora que muchos se encuentran aburridos y sin nada que hacer, además de fortalecer el sistema cognitivo. Actividades como estas se han vuelto muy populares en redes sociales, y estas plataformas son ahora sus madrigueras para pasar el tiempo, despejar la mente y mejorar en muchos aspectos.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra el error en la imagen de la niña en el columpio cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

Visto todo lo anterior, te presentamos a continuación la solución de este complicado reto viral para que no estés dándole más vueltas al ‘coco’. Si miras detenidamente la imagen, si te fijas en las cuerdas del columpio, te percatarás que solo hay dos que provienen del árbol hacia el asiento, lago que no le daría la estabilidad suficiente para un buen columpiado, he ahí la respuesta.

Solución: mira dónde se encontraba el error en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Te gustó el reto viral de hoy? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS RETOS VIRALES?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Lamborghini escapó de la policía con una espectacular maniobra en movimiento (Video: YouTube).