Pon atención a la gran prueba visual que Depor te ha traído hoy, pues no cualquier mortal podrá responder con acierto. Un acertijo visual que tiene como protagonista a un hombre en lo que sería su salón de estar y donde todo parecería normal, pero no es así. Si eres de los que mira más allá de lo evidente, te percatarás qué es lo que no está bien en el reto viral. Ojo, si no puedes lograrlo, no te preocupes, que la gran mayoría tampoco acertó.

¿Qué es lo que debes hacer en esta prueba y en cuánto tiempo? Mira con cautela y paciencia cada detalle en el reto viral, porque te complicará más de la cuenta hacerlo en 7 segundos. Ese mínimo error no logró ser visto por el 98% de usuarios.

Con el enunciado más que claro, las reglas de juego son las siguientes: tienes que hacerlo en solo 7 segundos que arrancan una vez veas la imagen principal. Si deseas ubicar una pista, mira con atención los pies de la persona que está ahí y deja los prejuicios de lado.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

El acertijo visual más imposible que nunca: ¿cuál es el error en la ilustración? (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Te aburriste de buscar y pensar? No te preocupes, Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución de este increíble reto viral y a compartirlo con tus amigos.

llegado a este párrafo, solo nos queda leer la respuesta como tal. Como bien podrás observar en la imagen debajo de este párrafo, la mesa del centro no tiene una pata en el vértice por donde están los pies del sujeto, por lo que he ahí la solución de lo que estábamos buscando.

Solución del acertijo visual más imposible que nunca: este el error en la ilustración. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.