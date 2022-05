Desde el antiguo Egipto o como parte histórica del mundo, las pirámides son un atractivo para la atención de muchos. Ahora, te presentamos una de forma peculiar en este acertijo visual donde deberás imaginar cómo se ve desde arriba. Solo tienes 20 segundos para hallar este desafío que solo un 10% pudo dar con la respuesta. Este tipo de retos virales siempre ponen a prueba tu imaginación y capacidad de percepción.

Tus principales habilidades serán puestas a prueba en este acertijo visual que requiere mucha atención de tu parte para poder resolverlo en el tiempo indicado. El propósito parece ser sencillo, pero también necesitas mejorar tu imaginación e imaginar la escena con este reto que es tendencia en redes sociales.

¿Qué debes de hacer en el siguiente acertijo visual? Observa con detenimiento la imagen expuesta que solo debes de resolver en el tramo de 20 segundos. Ahora, la misión es imaginarte que estás arriba y descubrir cómo se ve la pirámide. Tienes varias opciones, pero solo una será la correcta.

IMAGEN COMPLETA

Solo el 10% pudo resolverlo: el acertijo visual que exige hallar la verdadera forma de la pirámide. (Pinterest)

Si no te pareció el tiempo correcto, en Depor sabemos de tus buenas intenciones por resolver este acertijo visual. Si te complicamos la vida, hoy te contamos que la respuesta correcta es guiada por los colores de los extremos. Tienes 10 segundos más para hallarlo y dependerá únicamente de ti. Eso sí, no olvides que también puedes ayudarte con familiares y amigos para resolverlo.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

¿No lo lograste? No te sientes mal ni te preocupes. Si pudiste hallar la respuesta correcta, bienvenido sea y no te desesperes, que habrá más virales para ti. De no haber coincidido con la respuesta, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la ubicación exacta del objetivo de la nota.

Solución: Solo el 10% pudo resolverlo: el acertijo visual que exige hallar la verdadera forma de la pirámide. (Pinterest)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO O RETO?

De acuerdo a Wikipedia, una adivinanza es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente en forma de rima que se plantea en diferentes formatos de métrica y composición. Si bien son comunes los versos octosílabos, también podemos encontrar estrofas de dos o cuatro versos y rimas asonantes y consonantes.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS RETOS VIRALES?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

