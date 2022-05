Cada día que pasa, en Depor no dejamos de sorprenderte con los mejores acertijos visuales y retos que se convierten en una dura prueba hacia tu imaginación. La principal motivación es generar aquel ejercicio mental como lo demuestran estos retos virales. Ahora, este problema que es de carácter visual, se convirtió en tendencia en redes sociales ha causado todo tipo de reacciones entre los usuarios, pero tú puedes resolverlo en cuestión de segundos.

Pero no solo son medios de entretenimiento, sino que, ayudan al pleno desarrollo de las habilidades cognitivas, mantienen los sentidos alerta y entrenan a la vista para que busque de manera rápida la información que se pide. Es bueno que los adultos mayores resuelvan este tipo de retos, pues con ello ejercitan la mente y evitan o retrasan la aparición de enfermedades neurodegenerativas, así como, se mantienen alertas y despiertos con este tipo de actividades.

La imagen de hoy llega gracias a Dudolf.com que a diario trae los retos virales que se vuelven tendencia en redes sociales. Pues será muy fácil el acertijo visual si te lo propones. Solo una persona que ve más allá de lo común y corriente dará la respuesta tan rápido como lo que ha leído este párrafo, así que ni bien mires la imagen principal, responde.

IMAGEN COMPLETA

En esta ocasión, debes prestar toda tu atención a esta imagen de Dudolf, revisar con detalle cada centímetro de ella y ubicar a los cerditos que no cuentan con un sombrero festivo, estos son tres y se encuentran distribuidos en toda la fiesta. ¿Preparado para resolver este acertijo visual? ¡Vamos!

Debes de hallar los cerditos que no tienen sombrero en la ilustración (Foto: dudolf.com)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Si llegaste hasta esta parte de la nota, quiere decir que no pudiste resolver este acertijo lógico en tu primer intento. Descuida, a continuación te contamos que parte de la solución se basa en ver los extremos para poder captar ciertos detalles que a simple vista no son muy evidentes. De esta manera, podrás encontrar a todos los que no tienen sombrero y resolver este acertijo.

Aquí están los cerdos sin sombrero. (Foto: dudolf.com)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO O RETO?

De acuerdo a Wikipedia, una adivinanza es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente en forma de rima que se plantea en diferentes formatos de métrica y composición. Si bien son comunes los versos octosílabos, también podemos encontrar estrofas de dos o cuatro versos y rimas asonantes y consonantes.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS RETOS VIRALES?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

