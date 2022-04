Intenta despejar tu mente por unos instantes y dinos quién de ellos pintó ese dormitorio entre los sospechosos que aparecen en la imagen del ‘crimen’ en este acertijo visual. Eso sí, hazlo en un tiempo reducido, que no sobrepase los 7 segundos tras comenzar a inspeccionar esta prueba visual que no será tan sencilla. Te recomendados que no te dejes llevar por esos detalles simples del reto viral, sino por aquellos casi ínfimos que sorprenderán.

Este nuevo acertijo viral está hecho para los grandes, no para débiles de vista y mente. La persona que lo hizo lo ocultó de tal forma que tu primera elección será equivocada. Dicho todo esto, ¿crees poder resolver el desafío visual que es tendencia hoy?

Solo tendrás 7 segundos para identificar quién pintó la habitación en la imagen, por lo que deberás concentrarte al máximo y ubicarte en un lugar donde haya poco ruido. Además, pon determinación para encontrar la solución, abre bien la mente y los ojos si quieres salir airoso de esta prueba.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Dinos quién crees que pintó la habitación en esta ilustración. | Foto: genial.guru

¿Estuvo buena, interesante y fácil la imagen? Claro que sí, por eso te lo presentamos. ¿Ya lo resolviste o te parece un poco más que complicado? Si la respuesta es que aún no lograste dar con la solución, no te preocupes. Presta atención y tómate unos segundos más para que puedas resolverlo por tu propia voluntad, pero evita dirigirte hacia la solución puesta líneas abajo.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Ahora bien, es normal que hayas llegado hasta este párrafo y sigas en el limbo en cuanto a la respuestas. Es por eso que te aconsejamos que prestes atención a la imagen, porque la respuesta suele ser la misma en retos similares. Si no lo lograste, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la ubicación exacta del objetivo de la nota.

En esta imagen se indica quién pintó la habitación. | Foto: genial.guru

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO O RETO?

De acuerdo a Wikipedia, una adivinanza es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente en forma de rima que se plantea en diferentes formatos de métrica y composición. Si bien son comunes los versos octosílabos, también podemos encontrar estrofas de dos o cuatro versos y rimas asonantes y consonantes.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS RETOS VIRALES?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LOS ACERTIJOS?

Si bien el proverbio hace una declaración clara y distinta, la finalidad del acertijo suele ser engañar al oyente sobre su significado. Se da una descripción y luego se exige la respuesta en cuanto a lo que se ha querido decir, detalla britannica.com.

