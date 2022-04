Los acertijos visuales que solemos buscar para ti tienen un patrón: parece fácil, pero son más complejos de lo que puedes encontrar en otro lado. La botella está ahí, pero no te dejes llevar, sino profundiza la vista y lo encontrarás para resolver este reto viral. Si bien, no queremos que te frustres al no lograr resolverlo en una mínima cantidad de segundos, debemos decirte que tendrás que ser más ‘vivo’ que los demás en esta prueba.

Las reglas de este viral son simples: debes entender de qué va este ‘challenge’ en redes sociales, desde la premisa para así poder responder la pregunta principal. La nota te la pondrás tú al final de este desafío, así que mira con atención la imagen, que ya corren los segundos.

Siéntate con calma, que esto no será fácil. Un veterano sentado en una postal para el recuerdo, pero una botella que puede traer abajo ello. Búscala en tan solo 10 segundos o echa a perder un gran reto viral como este. ¿Crees que podrás resolver el acertijo visual?

IMAGEN COMPLETA DEL VIRAL

¿Crees poder encontrar la botella en este acertijo visual? El 97% se complicó al intentarlo. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Te faltan segundos o minutos para resolverlo? ¿Ya tienes la respuesta de este acertijo? Dependía de ti, los segundos ya corrieron y viniste hasta estos párrafos para encontrar la respuesta del desafío. Así que no te preocupes, nosotros no queremos complicarte más en el día y te brindaremos la respuesta del acertijo visual.

Como podrás ver en la imagen que tenemos debajo de este párrafo, el veterano anda sentado en una silla que tiene formas complejas donde apoya el brazo. Entre su bastón y su brazo está la botella. Si aún no la ves, te la pasamos.

Solución del acertijo visual: el 97% se complicó al intentarlo, pero aquí te mostramos la botella. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.