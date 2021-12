Te recomendamos buscar ayuda si crees que este desafío visual podría superarte. ¿Estás listo para lo que se viene? Una vez más, los retos virales vuelven a escena para que quedarse en las redes sociales, donde millones de usuarios fueron sorprendidos por la dificultad de este acertijo que tiene loco a más de uno. Recuerda, el tiempo es limitado, por lo que deberás ser muy rápido para dar con la respuesta. Agudiza tu vista, despeja la mente, intenta no inquietarte y podrás dar con la solución. Buena suerte... la necesitarás.

Dejaremos las reglas del juego bien claras, puesto que quizás no sepas en que consiste la mecánica. Solo tendrás 10 segundos para hallar la palabra diferente en la imagen, por lo que deberás concentrarte al máximo y ubicarte en un lugar donde haya poco ruido. Además, pon determinación para encontrar la solución, abre bien la mente y los ojos si quieres salir airoso de esta prueba.

No cualquiera ve dónde está la palabra en cuestión, mucho menos en los diez segundos que te pide el enunciado de este acertijo visual. Si deseas sumarte a un desafío que te pondrá contra las cuerdas, te pedimos no pestañear, tranquilizarte y poner toda tu atención, al mismo tiempo que todos tus sentidos enfocados en este reto. Prepárate, porque no será una ‘perita dulce’.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra la palabra 'CONTEXTO' en la imagen cuanto antes (Foto: Depor).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Nada aún? Hasta este punto ya debieron de haber transcurrido los 10 segundos. ¿El tiempo te quedó cortó? Tranquilo. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío visual en realidad no era tan simple de resolver como seguro pensaste. Cabe destacar que el reto ha causado más de un cuadro de ‘jaqueca’ o ‘migraña’ entre los usuarios de México, Colombia, España y Estados Unidos, donde cientos de personas no demoraron en manifestar cuán difícil ha sido encontrar la respuesta en el tiempo estimado.

Solución: mira dónde se encontraba la palabra 'CONTEXTO' en la siguiente imagen (Foto: Depor).

¿Qué te pareció el reto de esta semana? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales. ¿Quieres ver más acertijos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

