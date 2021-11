Abre los ojos y encuentra la palabra diferente del resto en menos de 5 segundos. ¿Te animas a probar suerte? Tu principal misión en este reto viral es hallar lo que difiere en la imagen que te mostraremos y, una vez ubicado, poder compartirlo con las personas que creas que puedan tener la misma suerte que tú o con aquellos que quieras generarle un desafío visual. Oculta entre las letras ‘M’, ‘O’, ‘N’, A’, hay una palabra que espera ser vista por los más hábiles que naveguen hoy en las redes sociales. No dejes pasar esta oportunidad y demuestra de qué estás hecho.

Dejaremos las reglas del juego bien claras, puesto que quizás no sepas en que consiste la mecánica. Solo tendrás 5 segundos para hallar la palabra distinta en la imagen, por lo que deberás concentrarte al máximo y ubicarte en un lugar donde haya poco ruido. Además, pon determinación para encontrar la solución, abre bien la mente y los ojos si quieres salir airoso de esta prueba.

Veamos una de las prueba visuales que son la sensación en redes sociales en estos días del año. ¿Qué tal está tu percepción y tu visión hoy? Puede que tengas más de un problema en esta ocasión para encontrar la palabra del enunciado en este acertijo. Prepárate para un desafío de solo 5 segundos en el que no tendrás más oportunidades para resolverlo.

IMAGEN COMPLETA

El detalle en un desafío visual que te pide ubicar cuál es el diferente es centrarte en lo que menos esperarías que interfiera. Y es que esos retos virales manejan un patrón de jugar con lo establecido, porque nuestra mente no se enfoca en lo que creemos que debería ser o estar presente. Así que fíjate cada detalle, pero hazlo en el menor tiempo posible.

Encuentra la palabra 'MANO' en la imagen cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

Si llegaste hasta aquí es porque quizás no diste con el objetivo, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Eres de las pocas personas que pudo dar con el resultado en el tiempo límite. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraba la palabra 'MANO' en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Qué te pareció el reto de esta semana? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de acertijos visuales. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Aprovecha la oportunidad.