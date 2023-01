¿Te cansaste de participar en acertijos visuales que son fáciles de resolver? Pues te informamos que en esta nota de Depor te presentamos uno que es difícil de superar. ¿Cuál es tu tarea aquí? Tienes que decir cuántos triángulos hay en la imagen, pero en solo 15 segundos. ¿Estás preparado(a)?

En la ilustración de este desafío hay tres posibles respuestas. Solo una es correcta. Para contestar adecuadamente, tienes que concentrarte. Sí, pensar en el objetivo es importante. No hay de otra. Recuerda que cada segundo cuenta. No mires a otro lado. ¡Ya sabes! ¡No digas después que no te avisamos!

Tus familiares y amigos también merecen divertirse, ¿no te parece? Es por eso que te aconsejamos que compartas el acertijo visual con ellos. Estamos seguros que te acabarán agradeciendo el gesto. Recuérdales que no deben hacer trampa, pues más abajo se indica cuál es la respuesta correcta en esta prueba.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

¿Eres capaz de averiguar la cantidad exacta de triángulos en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Nos hemos dado cuenta que muy pocos usuarios salieron victoriosos en este acertijo visual. Es por eso que nos hemos visto en la obligación de difundir el número exacto de triángulos. Solo tienes que ver la siguiente imagen para conocer cuántos hay.

En esta imagen se indica cuántos triángulos hay. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que te divertirá a cualquier hora. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

