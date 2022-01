Cada vez que un usuario afronta un desafío visual, no muere una neurona, sino que se potencian unas cuantas miles de millones. Y es que este tipo de notas es tendencia en diferentes países porque ayuda mucho a que las habilidades de millones de internautas mejoren con cada prueba a la que se enfrentan. Toma nota para el desafío que viene, pues debes diferenciar en solo unos segundos entre fantasmas y un animal, en efecto, una foca que debes encontrar en apenas unos segundos desde que ves la imagen.

Para lo que están interesado (debes estarlo para llegar hasta aquí: si quieres resolver este desafío, deja tus prejuicios de lado y hazlo en el menor tiempo posible. Que no pasen los 10 segundos desde que ves la imagen completa (líneas abajo), sino pierde fuerza el reto y las chances de que lo disfrutes. Una gran prueba de la que solo unos pocos están dispuestos a afrontar.

En la presente gráfica podemos notar que se encuentran varios fantasmas como si todo fuese una escena de Gasparín y sus amigos. Eso sí, parece que a priori tenemos todo definido porque las formas son similares en la mayoría. Sin embargo, los detalles y un posible zoom nos dan a entender otra idea en uno de ellos. El reto no es nada fácil, por eso te recomendamos estar concentrado y no cerrarte en una sola respuesta.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Encuentra a la foca oculta entre los fantasmas en el siguiente reto viral (Foto: Facebook)

Sabes que no eres el único en intentar resolverlo. Detrás de ti hubo muchas personas que desafían su rapidez mental a diario para captar las pistas que te brinda. La foca tiene un color similar a los demás, por lo que es entendible que te confundas debido a que los fantasmas son mayores en cantidad. Sin embargo, confiamos en que vencerás el reto en el tiempo límite. ¿Te crees capaz de hallarlo? Adelante.

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica. ¡Vaya que sí, eres un ‘crack ‘a toda regla!

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos. Ahora bien, es normal que hayas llegado hasta este párrafo y sigas en el limbo en cuanto a la respuestas. Si quieres conocer la solución a este desafío visual de dónde está el dado, mira la siguiente imagen, pues ahí encontrarás en que lugar se encuentra.

Solución: aquí se halla la foca entre los fantasmas de este reto viral en redes sociales. (Facebook)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

