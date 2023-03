Hoy tenemos una prueba de coeficiente intelectual para determinar si tu grado de inteligencia es alto o bajo. A través del siguiente acertijo visual, que pide a los participantes que detecten el error en la imagen que muestra a dos chicas comprando en un centro comercial en 5 segundos, podrás descubrir si eres un genio o no.

La ciencia ha demostrado que realizar ejercicios mentales potencia el estado de ánimo, por lo que el reto de hoy está destinado a personas que tienen una alta capacidad de resolución de problemas, pues esta prueba psicológica mide las habilidades cognitivas de una persona, es decir, la capacidad que tiene para razonar lógicamente.

Los acertijos son la forma más divertida y emocionante que tenemos de medir el pensamiento lógico y las habilidades mentales de una persona. Es por ello que hoy tenemos uno preparado para ti, donde deberás intentar descubrir si eres un maestro con los desafíos visuales ¿Estás listo para retarte a ti mismo y divertirte en el camino? ¡Comencemos!

Instrucciones para el desarrollo del acertijo visual

En la siguiente ilustración podrás ver a chicas comprando en el centro comercial de la ciudad donde hay un superdescuento del 50%. Todo parece de lo más normal; sin embargo, la imagen esconde un gran error que solo las personas con buenas habilidades de observación podrán resolver en 5 segundos.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

Eres un maestro de los acertijos si puedes detectar el error en la imagen de las chicas comprando en el centro comercial en 5 segundos. (Foto: Bright Side)

Mira aquí la solución del acertijo visual

¿Pudiste resolver este rompecabezas? Si tu respuesta es sí entonces déjanos felicitarte, porque has demostrado ser un maestro de los acertijos, si de lo contrario no pudiste, no te preocupes, a continuación te revelaremos cuál era el error en la imagen que te dejaremos a continuación:

En error en la imagen era que una de las chicas lleva dos botas del pie derecho. (Foto: Bright Side)

