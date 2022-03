Presta atención a la ilustración y demuestra de qué estás hecho en este acertijo visual. Por enésima vez, en Depor te mostramos un reto viral que te llevará al límite con solo ver una imagen. El tiempo es limitado y solo dispondrás de un máximo de cinco segundos para encontrar al león que es diferente al resto. ¿Te animas a resolver este increíble desafío? No exageramos cuando decimos que esta prueba no es apta para débiles.

Creado por ‘Genial.Guru’, este reto viral viene causando todo tipo de migrañas a los usuarios que intentaron resolverlo. ¿Qué tienes que hacer? Pues nada más y nada menos que ubicar al felino distinto. Si bien es cierto que parece sencillo, la verdad es que este acertijo solo ha sido resuelto por el 5% de cibernautas.

No pienses en otra cosa que no sea este acertijo visual, solo así podrás cantar victoria. Pese a que el tiempo puede resultar muy corto para algunos, confiamos en tu destreza para dar con la solución. Eso sí, en el caso de que no logres encontrar al león diferente, te invitamos a ver la solución líneas más abajo. ¡Buena suerte!

IMAGEN COMPLETA

¿Eres tan inteligente como para ver al león diferente en el acertijo visual? Tienes 5 segundos (Foto: Genial.Guru).

SOLUCIÓN DEL RETO

Si finalmente has llegado a este punto, significa que ya han transcurrido los cinco segundos establecidos del acertijo visual. ¿No lograste dar con la respuesta aún? Recuerda que puedes volver a intentarlo siempre y cuando no hayas visto la solución. Caso contrario, te mostramos dónde estaba el león diferente.

Solución: mira dónde se encontraba el león diferente en la siguiente imagen (Foto: Genial.Guru).

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los retos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

