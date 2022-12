Es sábado y eso solo significa una cosa: necesitas divertirte. ¿Qué mejor forma que hacerlo con un acertijo visual? El que motivó esta nota de Depor es perfecto para ti. Mucha atención a tu tarea: tienes que detectar el error en la imagen. ¿Estás preparado(a) para participar en esta prueba?

Ya te debes haber dado cuenta que no hemos mencionado ningún límite de tiempo en el anterior párrafo. Eso es porque aquí no vas a jugar contra el reloj. Dicho ello, no te desesperes buscando la equivocación en la ilustración. La paciencia es muy importante. Sí, en serio. Respira profundo.

¿Quieres saber qué es lo que comentan los usuarios en las redes sociales sobre el acertijo visual? Para muchos, el desafío es perfecto para decirle “adiós” al aburrimiento. Ahora sí, no lo pienses más y participa. ¡Nosotros realmente confiamos en tu capacidad! ¡Es momento que tú también lo hagas! ¡Vamos!

Mira aquí la imagen del acertijo visual

Lo que podemos apreciar en la imagen del acertijo visual es a un chico dibujando en lo que aparentemente es una hoja blanca. En su escritorio, hay un cuadro, una planta, una taza de café, unas galletas y varios libros. No parece que haya algo malo en la escena, pero la verdad es que hay un terrible error.

¿Eres capaz de identificar el error en esta ilustración? (Foto: Natalia Tylosova / genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Si llegaste a este punto de la nota, tal vez sea porque no fuiste capaz de detectar el error en la imagen. Si eso es lo que pasó, tranquilo(a). No se acabará el mundo por eso. En la ilustración que está aquí abajo se indica cuál es la equivocación.

En esta imagen se indica cuál es el error. (Foto: Natalia Tylosova / genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que te divertirá en cualquier lugar. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. En otras palabras, te piden ubicar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

