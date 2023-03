Si ahora mismo tienes tiempo libre y no sabes qué hacer para divertirte, anímate a participar en un acertijo visual. Créenos que te brindará el entretenimiento que necesitas. El de esta nota, por ejemplo, es perfecto para ti. Consiste en ubicar la palabra ‘PARRA’ en la imagen. El detalle es que debes hacerlo en 8 segundos.

Es necesario que sepas que el desafío no es como otros que circulan en Internet. Este posee una estadística que ha dejado sin palabras a muchas personas. ¿Cuál es? Solo un 3 % de participantes ha sido capaz de encontrar la mencionada palabra en el tiempo establecido. No te informamos eso para asustarte, sino para que te prepares.

Recuerda que hay acertijos visuales más difíciles que otros, pero todos harán que no te aburras. En Depor hay bastantes desafíos, como el que consiste en encontrar las diferencias en entre dos imágenes muy parecidas. También está el que pide ubicar el loro que es único en la ilustración. Elige el que más llame tu atención y diviértete.

Instrucción para desarrollar el acertijo visual

Para que tengas éxito desarrollando el acertijo visual debes concentrarte. No hay de otra. Si te confías, acabarás formando parte del gran grupo de personas que no pudo cantar victoria. Es importante que observes detenidamente la ilustración en esos 8 segundos que se te brinda. No desperdicies el tiempo prestando atención a otras cosas.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

¿Eres capaz de hallar la palabra ‘PARRA’ en esta ilustración? Tienes 8 segundos para hacerlo. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Siempre que damos a conocer acertijos visuales, compartimos la solución del mismo, así que aquí tú puedes saber en qué parte exactamente se encuentra la palabra ‘PARRA’ en la imagen que está repleta de palabras ‘GARRA’.

En esta imagen se indica dónde está la palabra ‘PARRA’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que hará que tengas un día divertido. Algunos consisten en ubicar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.