¿Estás teniendo un día aburrido? Permite que se convierta en uno sumamente divertido participando en el acertijo visual que te presentamos en esta nota de Depor. El desafío te pide realizar una tarea que es difícil, pero no imposible: solo debes ubicar la letra ‘V’ en la imagen. ¡Abre bien los ojos!

La prueba posee un elevado nivel de dificultad a pesar de que no se ha establecido un límite de tiempo, así que no se te ocurra confiarte. Si lo haces, tus posibilidades de salir victorioso(a) serán mínimas. Varios usuarios, lamentablemente, cometieron ese error. No sigas ese mismo camino que puede irte mal.

Para ubicar la letra ‘V’ debes observar detenidamente la ilustración. No hay de otra. Todo depende de ti. Esfuérzate al máximo en este reto viral y luego, si es que aún cuentas con tiempo libre, anímate a participar en otros desafíos, como el que consiste en hallar la corona en una imagen, pero en solo 6 segundos.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

¿Eres capaz de encontrar la letra ‘V’ en esta ilustración? (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del acertijo visual

A quienes fueron capaces de encontrar la letra ‘V’ en la imagen les decimos: “¡Felicidades!”. A quienes la tarea se les hizo imposible de realizar les pedimos que no se sientan mal. Los juegos son así. No siempre se puede ganar. En este punto de la nota vamos a dar a conocer la ubicación de la mencionada letra.

En esta imagen se indica dónde está la letra ‘V’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que hará que le digas “adiós” al aburrimiento. Algunos consisten en encontrar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.