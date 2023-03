Te acordarás de este día por mucho tiempo, ya que hoy tienes la posibilidad de sumarte a un acertijo visual que es difícil de superar. Sí, en serio. No cualquiera canta victoria aquí. ¿En qué consiste el desafío? Tienes que decir qué está mal en la imagen que acompaña la nota de Depor.

Para que brindes la respuesta correcta solo hay un camino y ese es el de usar tu ‘vista de halcón’. No hay de otra. Esa es la clave del éxito en la prueba. Nosotros no tenemos ningún problema en brindarte esa información. Ahora que ya sabes lo verdaderamente importante, comienza a buscar el error en la ilustración.

Este acertijo visual, así como el desafío en el que tienes 6 segundos para hallar la corona oculta en la imagen, ha divertido a muchas personas por su elevado nivel de dificultad. Recuerda que si quieres que tus seres queridos se entretengan sanamente a cualquier hora del día, debes compartir el desafío en tus redes sociales.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

¿Eres capaz de identificar la equivocación en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

No te sientas mal si no has podido averiguar qué es lo que está mal en la imagen. Nosotros somos conscientes que la tarea no es nada fácil de hacer. Es por eso que a continuación te indicamos cuál es el error en la ilustración.

En esta imagen se indica qué es lo que está mal. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es tu mejor opción de entretenimiento. Algunos consisten en ubicar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

¿Te gustaría participar en otro acertijo?

Las personas que estén con ganas de participar en otros acertijos visuales deben saber que hay varios en la página web de Depor. No todos tienen el mismo nivel de dificultad (unos pueden ser fáciles de superar, mientras que otros bien complicados), pero sí poseen el mismo objetivo: entretener a la gente.