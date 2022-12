En este acertijo visual tu tarea no es otra que ubicar al animal que, para muchos, es el mejor amigo del hombre. Sí, estamos hablando de un perro. El can está en la imagen que acompaña esta nota de Depor, aunque eso no parezca. Encuéntralo lo más rápido que puedas. ¡Vamos!

En esta ocasión no te estamos pidiendo que halles al animal en unos cuantos segundos. Aquí tienes todo el tiempo del mundo para localizarlo. No vas a jugar contra el reloj. Pero igual no te confíes. Si lo haces, acabarás pasando horas sin saber dónde está exactamente en la ilustración.

Prestar mucha atención a los detalles de la imagen no es una mala idea. Al hacer eso, tus posibilidades de encontrar al perro aumentarán en un dos por tres, así que anímate a abrir bien los ojos. Por otro lado, no olvides compartir este acertijo visual con tus familiares y amigos.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

¿Qué podemos apreciar en la imagen del acertijo visual? Pues a varias flores. Hay de distintos tamaños y colores. Algunas pueden gustar más que otras, pero eso no es lo importante aquí. Y es que debes ubicar a un perro que se esconde entre ellas. La tarea no es nada fácil de hacer. Es por eso que te divertirás.

¿Eres capaz de encontrar al perro en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

El perro está bien oculto entre las flores. Si ya te cansaste de buscarlo y deseas saber de una vez por todas dónde está exactamente, mira la siguiente imagen. Como todo esto es un juego, se puede ganar como también perder. El mundo no se acabará porque hoy te tocó fallar. ¡Arriba esos ánimos!

En esta imagen se indica dónde está el perro. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo te entretendrá en todo momento. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. En otras palabras, te piden ubicar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

