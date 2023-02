Últimamente, los acertijos visuales que tienen como protagonistas a animales están dando la hora en las redes sociales. Es por eso que ahora te traemos un desafío que trata de un oso panda que quiere su caña de bambú. Tú tienes que indicar qué camino debe tomar al animal para que obtenga lo que tanto desea.

La única forma de saber por dónde tiene que ir el oso panda es observando detenidamente la ilustración. No hay de otra. Por suerte para ti, en esta prueba no se ha establecido un límite de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que no vas a jugar contra el tiempo. Puedes dar tu respuesta en segundos o en cuestión de horas.

Lo importante aquí es que te diviertas a la hora de participar en el acertijo visual. Si eso pasa, nosotros estaremos contentos. No olvides que es una excelente idea compartir el desafío con tus familiares y amigos, ya que de esa manera más personas tendrán la posibilidad de entretenerse sanamente, así como tú.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

¿Eres capaz de indicar cuál es el camino que debe seguir el oso panda para encontrar su caña de bambú en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

¿Llegaste a este punto sin saber qué camino debe tomar el oso panda para hallar su caña de bambú? No te sientas mal. Ahora mismo podrás saber por dónde tiene que ir el animal para encontrar lo que tanto desea.

En esta imagen se indica cuál es el camino que debe seguir el oso panda para hallar su caña de bambú. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que hará que tu día no sea aburrido. Algunos consisten en ubicar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

¿Te gustaría participar en otro acertijo?

Las personas que estén con ganas de participar en otros acertijos visuales deben saber que hay muchos en la página web de Depor. No todos tienen el mismo nivel de dificultad (unos pueden ser fáciles de superar, mientras que otros bien complicados), pero sí poseen el mismo objetivo: entretener a la gente.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.

Diviértete con estos acertijos

VIDEO RECOMENDADO

Se compraron un televisor de pantalla plana y se les cayó durante viaje en moto. (Foto: Video fuente: Facebook)